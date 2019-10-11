Добрый, умный, работящий: мать подозреваемого в убийстве школьницы рассказала о сыне

Мать Михаила Туватина, задержанного по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Саратове , назвала сына «добрым, умным и работящим».

Женщина встретила журналистов в домашнем халате. Отвечая на вопросы, она продолжала заниматься своими делами.

Она заявила, что не считает сына виновным, потому что он человек добрый, умный и ходит на работу. По ее словам, он продолжит работать, когда «там разберутся».

На вопрос журналистов, думает ли она, что вскоре ее сына освободят, женщина ответила: «Ну чем это закончится, если человек ничего не делал?».

Как ранее сообщал «Рамблер», 9-летняя Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. На следующий день ее тело было обнаружено в гаражах. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый житель Саратова Михаил Туватин. На допросе он дал признательные показания.