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Добрый, умный, работящий: мать подозреваемого в убийстве школьницы рассказала о сыне 

Рамблер + ещё 2 34 минуты назад
Мать подозреваемого в убийстве школьницы рассказала о сыне
Фото: скриншот
Мать Михаила Туватина, задержанного по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Саратове, назвала сына «добрым, умным и работящим».
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Женщина встретила журналистов в домашнем халате. Отвечая на вопросы, она продолжала заниматься своими делами.
Она заявила, что не считает сына виновным, потому что он человек добрый, умный и ходит на работу. По ее словам, он продолжит работать, когда «там разберутся».
На вопрос журналистов, думает ли она, что вскоре ее сына освободят, женщина ответила: «Ну чем это закончится, если человек ничего не делал?».
Как ранее сообщал «Рамблер», 9-летняя Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. На следующий день ее тело было обнаружено в гаражах. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый житель Саратова Михаил Туватин. На допросе он дал признательные показания.
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Криминал , Происшествия , Саратов
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