Россиянин похитил 11 тортов на санках

Пьяный мужчина похитил 11 тортов на санках

Следователи решили не возбуждать уголовное дело в отношении мужчины, проживающего в Сосногорском районе республики Коми , который подозревается в краже 11 тортов из магазина. Об этом сообщает "Интерфакс".

прокуратуре Сосногрска уточнили, что следователь отказал возбуждать дело в связи из-за отсутствия состава преступлений.

По данным следователей, мужчина в нетрезвом виде пришел в магазин, зная заранее о хранящихся в подсобном помещении просроченных тортах. Он решил похитить испорченную продукцию. С помощью прута мужчина отогнул обшивку из металлического листа в подсобке и через образовавшийся проем достал торты.

Кондитерские изделия похититель отвез домой на санках, при этом по пути он уронил один торт и скормил его собаке. Еще два торта он съел сам, а восемь отдал сотрудникам полиции, которые нашли его на утро после произошедшего.

Мужчина сознался в содеянном. Представить магазина заявил, что торты были списаны с продажи, так как их срок годности истек, поэтому материальной ценности не представляли. Восстановительные работы обошлись продуктовому около 1000 рублей, поэтому это не стала магазину значительным ущербом.