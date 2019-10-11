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Пьяный мужчина похитил 11 тортов на санках 

Газета.Ru + ещё 2 24 минуты назад
Россиянин похитил 11 тортов на санках
Фото: Wikimedia Commons
Следователи решили не возбуждать уголовное дело в отношении мужчины, проживающего в Сосногорском районе республики Коми, который подозревается в краже 11 тортов из магазина. Об этом сообщает "Интерфакс".
В прокуратуре Сосногрска уточнили, что следователь отказал возбуждать дело в связи из-за отсутствия состава преступлений.
По данным следователей, мужчина в нетрезвом виде пришел в магазин, зная заранее о хранящихся в подсобном помещении просроченных тортах. Он решил похитить испорченную продукцию. С помощью прута мужчина отогнул обшивку из металлического листа в подсобке и через образовавшийся проем достал торты.
Кондитерские изделия похититель отвез домой на санках, при этом по пути он уронил один торт и скормил его собаке. Еще два торта он съел сам, а восемь отдал сотрудникам полиции, которые нашли его на утро после произошедшего.
Мужчина сознался в содеянном. Представить магазина заявил, что торты были списаны с продажи, так как их срок годности истек, поэтому материальной ценности не представляли. Восстановительные работы обошлись продуктовому около 1000 рублей, поэтому это не стала магазину значительным ущербом.
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Комментарии2
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Республика Коми , Сосногорск
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