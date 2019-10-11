Россиянка украла миллиард

По версии следствия, 34-летняя злоумышленница организовала нелегальный канал перевода денег за пределы страны. Схема подразумевала подделку платежных поручений, предоставление их в банки и перевод денег в иностранной валюте за рубеж по реквизитам фиктивных фирм под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

В 2015-2018 годах подозреваемая и ее сообщники вывели таким образом свыше миллиарда рублей. Эта информация предварительная.