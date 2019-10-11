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Россиянка украла миллиард 

Рамблер + ещё 9 5 минут назад
Россиянка вывела за рубеж миллиард рублей и была за это задержана, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По версии следствия, 34-летняя злоумышленница организовала нелегальный канал перевода денег за пределы страны. Схема подразумевала подделку платежных поручений, предоставление их в банки и перевод денег в иностранной валюте за рубеж по реквизитам фиктивных фирм под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
В 2015-2018 годах подозреваемая и ее сообщники вывели таким образом свыше миллиарда рублей. Эта информация предварительная.
Криминал , Видео , Другое , Происшествия , МВД
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