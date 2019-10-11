Убийцу ребенка спасли от самосуда, переодев в омоновца

Саратове предполагаемого убийцу девятилетней школьницы переодели в форму сотрудника ОМОН, чтобы провести мимо горожан, требовавших самосуда. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев.

Telegram-канал Mash сообщал , что на подозреваемого в убийстве надели маску, чтобы провести мимо людей.

В ночь на 11 октября у гаражей, где, по предварительным данным, было совершено преступление, жители Саратова устроили стихийную акцию. Люди окружили машину полиции, в которой, как они думали, находился убийца. Они требовали отдать им преступника. Mash сообщал , что горожане также начали вскрывать гаражи, пытаясь найти преступника.

По данным СМИ, полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.

Telegram-канал Baza сообщает, что возле отдела полиции, куда отвезли предполагаемого убийцу, собрались люди. Они перекрыли дорогу и потребовали, чтобы к ним вышло руководство полиции.

Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. Начались поиски, в которых приняло участие множество волонтеров, полицейские и спасатели.

СМИ писали, что в школу девочка ходила через гаражный массив. Там позже нашли ее тело. Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.