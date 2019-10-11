Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийцу ребенка спасли от самосуда, переодев в омоновца 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
Убийцу ребенка спасли от самосуда, переодев в омоновца
Фото: ТАСС
В Саратове предполагаемого убийцу девятилетней школьницы переодели в форму сотрудника ОМОН, чтобы провести мимо горожан, требовавших самосуда. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев.
Telegram-канал Mash сообщал, что на подозреваемого в убийстве надели маску, чтобы провести мимо людей.
В ночь на 11 октября у гаражей, где, по предварительным данным, было совершено преступление, жители Саратова устроили стихийную акцию. Люди окружили машину полиции, в которой, как они думали, находился убийца. Они требовали отдать им преступника. Mash сообщал, что горожане также начали вскрывать гаражи, пытаясь найти преступника.
По данным СМИ, полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.
Telegram-канал Baza сообщает, что возле отдела полиции, куда отвезли предполагаемого убийцу, собрались люди. Они перекрыли дорогу и потребовали, чтобы к ним вышло руководство полиции.
Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. Начались поиски, в которых приняло участие множество волонтеров, полицейские и спасатели.
СМИ писали, что в школу девочка ходила через гаражный массив. Там позже нашли ее тело. Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.
По словам информированного источника «Четвертой власти», в убийстве сознался 35-летний мужчина, которые живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По предварительной информации, он нигде не работал, был неоднократно судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера, кражи и развратные действия. В 2011 году он изнасиловал и ограбил женщину в Энгельсе.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Комментарии226
Криминал , Происшествия , Московский комсомолец , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв прогремел на иранском танкере
Взрыв прогремел на иранском танкере
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»399
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу117
Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду17
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки328
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение