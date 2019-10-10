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Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 

Рамблер 30 минут назад
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Фото: Anjum Naveed / AP
Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД России.
«8 октября три российские гражданки, содержащиеся под стражей в Центральной тюрьме «Гаддани» (провинция Белуджистан, Пакистан), совершили убийство пакистанской надзирательницы», — говорится в сообщении.
В отношении россиянок возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве.
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В дипведомстве рассказали, что женщины были задержаны за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы и вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми ожидали в «Гаддани» депортации в Россию.
По имеющейся у российских дипломатов информации, женщины являются сторонницами идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и пытались пытались через Пакистан попасть в Афганистан, чтобы присоединиться к ячейке «Вилаят Хорасан».
«Российские дипломаты поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан», — указали в МИД.
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Криминал , Азия , В мире , Происшествия , МИД , Исламское государство
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