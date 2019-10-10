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Российский священник открыл стрельбу в монастыре 

Lenta.ru 41 минуту назад
Российский священник открыл стрельбу в монастыре
Фото: страница Бузулукский Спасо-Преображенский монастырь во «ВКонтакте»
На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба. Об этом в четверг, 10 октября, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости.
В результате инцидента пострадал один человек. Как уточнил агентству другой источник, стрельбу нападавший открыл из самодельного оружия. О его личности и мотивах в настоящее время не известно.
Информацию о стрельбе в Бузулукской епархии подтвердили «Интерфаксу», отметив, что ЧП произошло 9 октября. Среди священнослужителей пострадавших нет.
Как рассказали Orenday.ru местные жители, стрельбу из ружья открыл священник, а пострадавшим является один из прихожан. Официального подтверждения данной информации пока нет.
В июне стало известно, что полиция задержала жителя Сахалина, открывшего стрельбу в православном храме. Мужчина вошел в здание, выстрелил из пневматического пистолета в потолок и потребовал от служительницы иконы, крестики и прочее церковное имущество.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Интерфакс , Бузулук
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