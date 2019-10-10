Убийца шесть лет прятал труп соседки в стене квартиры

Житель американского штата Калифорния убил соседку и шесть лет прятал ее труп в стене своей квартиры. Об этом сообщает NBC News.

Рейвен Кемпбелл (Raven Campbell) из города Лос-Анджелес США , числилась пропавшей без вести с июня 2009 года. В июле 2015 года семье женщины поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил, что женщина может быть захоронена в стене в комплексе апартаментов, где она жила.

Родственники погибшей обратились в правоохранительные органы . Полицейские при помощи поисковых собак нашли тело Кемпбелл. Как выяснилось, соседи годами жаловались на неприятный запах.

Виновным в убийстве признали 47-летнего Рендольфа Е. Гарбатта (Randolph E. Garbutt) — бывшего соседа убитой по комнате. Женщина скончалась от тупой травмы. Обвинители заявили, что Гарбатт использовал молоток в качестве орудия убийства. Его приговорили к 11 годам тюрьмы

Ранее сообщалось, что в магазине в городе Каунсил-Блафс, штат Айова, США, обнаружено тело продавца, который пропал 10 лет назад. Тело было найдено в январе текущего года за холодильником уже закрытого магазина, но из-за сильного разложения личность погибшего установили только сейчас: специалисты утверждают, что мужчина упал в 45-сантиметровый проем.