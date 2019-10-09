Маньяк вписал себя в историю

Сэмюэль Литтл может оказаться самым массовым серийным убийцей в истории США

Отбывающий пожизненный срок за многочисленные убийства американец Сэмюэль Литтл может оказаться самым массовым серийным убийцей в истории США . Об этом официально сообщило ФБР , которому заключённый признался в 93 преступлениях. Часть из его показаний, впрочем, ещё ждут подтверждения.

Родившийся в 1940-м Сэмюэль Литтл вырос в неблагополучной семье — его воспитанием занималась в основном бабушка, но и она не преуспела в своих попытках устроить жизнь внука. Подросток неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов , а, например, в возрасте 21 года он был арестован и осуждён на три года за взлом и проникновение в мебельный магазин в городе Лорейн, штат Огайо. После освобождения Литтл путешествовал по различным американским штатам, где то и дело оказывался в полиции. Нормальной профессии и постоянной работы у него не было, поэтому мужчина перебивался случайными заработками и много времени проводил на улице. В общей сложности к 2012-му на счету Литтла было порядка 30 арестов за различные правонарушения: кражи, нападения на полицейских, мошенничество и попытки изнасилования — в 11 штатах.

Ещё в 1982 году Сэмюэля пытались привлечь к уголовной ответственности по двум разным делам. При этом оба они касались убийства проституток. Однако из-за нехватки доказательств в 1984-м Литтл был оправдан. Но спустя почти три десятилетия, в 2012 году, он всё же был арестован в Кентукки по обвинению в хранении наркотиков. В итоге же ему были инкриминированы три убийства женщин, датированных 1987–1989 годами.

Federal Bureau of Investigation/fbi.gov /// Портрет одной из жертв, нарисованный Сэмюэлем Литтлом

Судебный процесс, в результате которого Литтл был приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, завершился в конце 2014-го. На итоговом заседании преступник продолжал настаивать на собственной невиновности. Однако спустя четыре года «разговорился» — в обмен на смягчение условий заключения — и признался не только в инкриминируемых ему преступлениях, но и в десятках нерасследованных. В общей сложности речь шла об убийствах 90 человек, в основном проституток и наркоманок. В этот список вошли и преступления, в которых мужчину обвиняли в 1982 году.

Позднее же Литтл расширил свой список, заявив, что на его счету смерти 93 женщин. ФБР уже подтвердило его причастность к 50 преступлениям из перечисленных. Если же будет доказано, что мужчина действительно виновен во всех обозначенных им убийствах, он станет самым массовым серийным убийцей в США. Американские правоохранители на данный момент отмечают, что признания Литтла, по крайней мере, «заслуживают, по мнению аналитиков ФБР, доверия». Убийства, по имеющимся данным, были совершены им с начала 1970-х по 2005 год, в 19 американских штатах. Более того, преступник собственноручно написал портреты нескольких десятков своих жертв.

Литтл говорит, что он задушил 93 своих жертвы в период между 1970 и 2005 годами. Однако многие из этих смертей первоначально были расценены как результат передозировки наркотиками или же объяснялись случайными или пока не определёнными причинами. Некоторые тела так и не были найдены, — говорится в официальном сообщении ФБР.

Американское общество на фоне показаний преступника разделилось. Значительная часть интернет-пользователей, в частности, считает, будто Литтл просто жаждет славы, учитывая, что пожизненный срок у него уже и так есть. Подобное предположение вызывает озабоченность относительного того, что, если преступник лишь приписывает себе чужие убийства, настоящие их исполнители найдены не будут и останутся на свободе, продолжая представлять опасность для общества.

ФБР, в свою очередь, запросило у американского населения помощи в вопросе подтверждения показаний Литтла. Любой желающий поделиться сведениями может позвонить по специальному номеру в Бюро.