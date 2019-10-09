Найден убийца 91-летнего ветерана и его супруги

Убийцей 91-летнего ветерана и его супруги оказался молодой россиянин

По подозрению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани задержан местный житель 1999 года рождения. Об этом в среду, 9 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России

Молодой человек подозревается в убийстве мужчины 1928 года рождения и его жены 1930 года рождения. Тела погибших нашли в их квартире со следами насильственной смерти 26 сентября. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики. Пожилого мужчину ударили не менее 10 раз. Родственники ветерана обнаружили его убитым в своей квартире.