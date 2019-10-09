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Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Арестован подозреваемый в убийстве школьницы в Ижевске
Фото: РИА Новости
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СК России.
Расследование уголовного дела продолжается.
Заявление о пропаже поступило в полицию 2 октября. В течение суток проводились оперативно-разыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый.
Это ранее судимый 31-летний мужчина. По имеющимся данным, летом он познакомился с несовершеннолетней в одной из соцсетей. Вечером 29 сентября девочка пришла к нему на работу, где он её задушил. Затем подозреваемый спрятал тело в районе улицы Ленина.
Ранее лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети.
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Криминал , Происшествия , Антон Цветков , СКР , Ижевск
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