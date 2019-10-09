Арестован подозреваемый в убийстве школьницы в Ижевске

Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске

России. Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы в Ижевске , сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СК

Расследование уголовного дела продолжается.

Заявление о пропаже поступило в полицию 2 октября. В течение суток проводились оперативно-разыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый.

Это ранее судимый 31-летний мужчина. По имеющимся данным, летом он познакомился с несовершеннолетней в одной из соцсетей. Вечером 29 сентября девочка пришла к нему на работу, где он её задушил. Затем подозреваемый спрятал тело в районе улицы Ленина.