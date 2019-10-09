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Мать задушила двоих сыновей и сравнила убийство с поеданием чипсов 

Lenta.ru 44 минуты назад
Задушившая детей сравнила убийство с поеданием чипсов
Фото: Mirror Online
Мать шестерых детей задушила двоих сыновей-подростков нитью и хотела убить остальных детей. Об этом сообщает Mirror Online.
34-летняя Сара Баррасс из Англии признала себя виновной на заседании суда по делу об убийстве ее сыновей. Она задушила 14-летнего сына Блейка и его 13-летнего брата Тристана в своем доме в Англии. Также Баррасс вместе со своим сожителем признали себя виновными в заговоре с целью убийства шестерых детей, включая двух погибших сыновей.
Причина смерти мальчиков указана как «удушение лигатурой» (нить, используемая при перевязке кровеносных сосудов — прим. «Ленты.ру»).
До совершения преступления женщина цитировала на своей странице в Facebook книгу Стивена Кинга «Под куполом». «Убийство похоже на картофельные чипсы; вы не сможете остановиться, попробовав один раз», — выложила мать картинку с соответствующей надписью на черном фоне. Также она выкладывала изображение смерти с окровавленной косой и надписью: «Иду за тобой».
Отмечается, что женщине грозит пожизненный срок.
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Криминал , Происшествия , Стивен Кинг , Lenta.ru , Великобритания
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