В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище

Ирина Волк. Полицейские задержали одного из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуальных услуг — работники муниципального спецпредприятия продавали бесплатные по закону места на кладбище, сообщила официальный представитель МВД России

"Установлено, что работники брянского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела требовали с граждан оплату за выделение мест под захоронение их близких, хотя в соответствии с законодательством Российской Федерации эта услуга предоставляется бесплатно", — рассказала Ирина Волк.

За бесплатные места они требовали от 13 до 55 тысяч рублей.

"Следственным управлением УМВД России по городу Брянску возбуждено шесть уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан один из подозреваемых. Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — рассказала официальный представитель МВД России.

Во время обысков полицейские изъяли деньги, банковские карты и документы. Расследование продолжается.