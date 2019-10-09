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В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
Фото: Reuters
Полицейские задержали одного из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуальных услуг — работники муниципального спецпредприятия продавали бесплатные по закону места на кладбище, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что работники брянского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела требовали с граждан оплату за выделение мест под захоронение их близких, хотя в соответствии с законодательством Российской Федерации эта услуга предоставляется бесплатно", — рассказала Ирина Волк.
За бесплатные места они требовали от 13 до 55 тысяч рублей.
"Следственным управлением УМВД России по городу Брянску возбуждено шесть уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан один из подозреваемых. Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — рассказала официальный представитель МВД России.
Во время обысков полицейские изъяли деньги, банковские карты и документы. Расследование продолжается.
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Брянск
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