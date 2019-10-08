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Бастрыкин завел уголовное дело против краснодарского судьи 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 1 час назад
Бастрыкин завел уголовное дело против краснодарского судьи
Фото: ТАСС
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края, вымогавшего у предпринимателя взятку размером 64 миллиона рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
По предварительной версии, с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый Владимир Стародубцев совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей якобы для взятки судьям Краснодарского краевого суда для принятия в пользу пострадавшего решения по вопросам собственности земельных участков.
По словам Петренко, Стародубцеву вменяется "покушение на мошенничество в особо крупном размере".
Преступные действия Стародубцева были пресечены сотрудниками ФСБ.
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Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , Геннадий Еременко , ФСБ , СКР , Краснодарский Край
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