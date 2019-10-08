Бастрыкин завел уголовное дело против краснодарского судьи

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По предварительной версии, с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый Владимир Стародубцев совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей якобы для взятки судьям Краснодарского краевого суда для принятия в пользу пострадавшего решения по вопросам собственности земельных участков.

По словам Петренко, Стародубцеву вменяется "покушение на мошенничество в особо крупном размере".