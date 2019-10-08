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Россияне требуют ужесточить меры наказания для некоторой категории преступников 

Рамблер 1 час назад
Россияне требуют ужесточить меры наказания для некоторой категории преступников
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян поучаствовать в новом вопросе.
Вопрос звучал следующим образом: «Как думаете, следует ли ужесточить меры наказания для некоторой категории преступников?».
Большинство проголосовавших (91%) считают, что ужесточить меры наказания стоит, поскольку, по их мнению, уровень преступности в стране может снизиться.
5% опрошенных не видят проблемы в этом, поэтому не считают, что в уголовном кодексе необходимо что-либо менять.
4% россиян затрудняются ответить на данный вопрос.
Всего в опросе приняли участие 9 688 человек.
В начале октября неизвестный напал с ножом на сотрудника Следственного комитета в Москве.
По информации телеграм-канала «База», нападение произошло у входа в здание Следственного комитета в Техническом переулке, 2, а подвергся ему сотрудник центрального аппарата СК. Его зовут Владислав Капустин, он полковник.
Раненый сотрудник был доставлен в больницу, нападавший задержан на месте. Также сообщается, что пострадавший имеет звание полковника юстиции.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Комментарии
Криминал , Владислав Капустин , СКР
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