Россияне требуют ужесточить меры наказания для некоторой категории преступников

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян поучаствовать в новом вопросе.

Вопрос звучал следующим образом: «Как думаете, следует ли ужесточить меры наказания для некоторой категории преступников?».

Большинство проголосовавших (91%) считают, что ужесточить меры наказания стоит, поскольку, по их мнению, уровень преступности в стране может снизиться.

5% опрошенных не видят проблемы в этом, поэтому не считают, что в уголовном кодексе необходимо что-либо менять.

4% россиян затрудняются ответить на данный вопрос.

Всего в опросе приняли участие 9 688 человек.

В начале октября неизвестный напал с ножом на сотрудника Следственного комитета в Москве.

По информации телеграм-канала «База», нападение произошло у входа в здание Следственного комитета в Техническом переулке, 2, а подвергся ему сотрудник центрального аппарата СК. Его зовут Владислав Капустин , он полковник.

Раненый сотрудник был доставлен в больницу, нападавший задержан на месте. Также сообщается, что пострадавший имеет звание полковника юстиции.