«Отыгрался»: что стоит за жестоким убийством студентки

«Он отыгрался»: что кроется за жестоким убийством студентки из Домодедово

Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах убийства 17-летней студентки МГТУ имени Баумана , чье тело обнаружили в субботу в частном секторе Домодедово . Задержан муж старшей сестры девушки. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он уже сознался в преступлении — обвинения предъявят в ближайшее время.

Резали и душили

По словам знакомых, тело Татьяны (имя изменено) нашла ее старшая сестра Маргарита. Она же вызвала полицию.

Криминалисты установили, что убийство произошло накануне вечером. Девушку несколько раз ударили ножом, после чего задушили. Также выяснилось, что в это время Таня была дома одна — родители уехали по делам в другой город.

Версию ограбления эксперты отмели сразу — ценные вещи и деньги остались нетронутыми. Кроме того, не было следов взлома. Все указывало на то, что Татьяна знала убийцу лично и впустила его в дом добровольно.

Знакомые терялись в догадках. По их словам, девушка не связывалась с плохими компаниями и врагов у родителей вроде бы не было. "Отец — бизнесмен, мать работает в банке, — рассказывает РИА Новости друг семьи. — Думаю, они — люди обеспеченные, но никогда не хвастались достатком. Очень добрые, дружные".

Погибшую друзья и знакомые вспоминают исключительно как "очень умную и талантливую девочку". Татьяна самостоятельно поступила в престижный технический университет и, хотя на дорогу ежедневно уходило по четыре часа в день, лекции старалась не пропускать.

"Она была действительно добрым и светлым человеком, готовым прибежать в любую минуту на помощь, — говорит родственница погибшей. — Учеба у нее всегда была на первом месте".

Спустя двое суток оперативники назвали предполагаемого убийцу: бывший муж Маргариты, 34-летний Павел З. В СК считают, что преступление он совершил из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.

"Никому не нравился"

По данным источника в правоохранительных органах, Павел развелся с Маргаритой совсем недавно, их дочь в этом году пошла в первый класс. В день трагедии бывшие супруги в очередной раз сильно поссорились. "Павел поехал к ним домой. Конфликт был с бывшей женой, а отыгрался он на ее младшей сестре", — отмечает собеседник агентства.

Известно, что Павел работал в фирме, принадлежащей отцу жены. Сразу после развода лишился должности. Близкие к семье люди характеризуют его как злобного и мстительного человека. По их словам, родители Татьяны и Маргариты зятя не любили, а сам он постоянно скандалил с женой.

Проблем с законом до этого момента у подозреваемого не было, на учете у психиатра не состоял. Вменяемость предстоит подтвердить экспертам.

управлении СК по Московской области сообщили, что на первом же допросе задержанный во всем сознался и подписал явку с повинной. В ближайшее время ему предъявят обвинения по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"), максимальное наказание по ней — 15 лет тюрьмы. Уже скоро материалы дела уйдут в суд, а следователи будут настаивать на аресте подозреваемого.

Жертвы семейных ссор

Подобные трагедии, к сожалению, не редкость. Так, в середине сентября в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя Виктория Айметдинова, предположительно, зверски убила пятимесячного брата своего молодого человека.

В тот вечер обвиняемую попросили понянчиться с малышом — уже не в первый раз. Через несколько часов родители вернулись домой, однако ни Викторию, ни сына там не обнаружили. Забили тревогу, началась поисковая операция.

Десятки волонтеров и спасателей прочесывали местность двое суток. Девушку нашли в лесу, в трех километрах от дома. В руках она держала пакет с обожженным телом ребенка.

По версии следствия, Виктория хотела таким жестоким способом отомстить семье бывшего возлюбленного — незадолго до трагедии пара поссорилась и рассталась. При этом сама обвиняемая на допросе заявила, что на убийство ее толкнули "голоса в голове".

На днях в Татарстане арестовали жительницу Набережных Челнов, подозреваемую в убийстве малолетнего ребенка. По мнению оперативников, после ссоры с мужем она изрезала ножом двух собственных сыновей. Младший — ему было всего два года — умер, старший находится в больнице.