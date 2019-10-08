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У жителя Москвы украли сумку с 7 млн рублей 

ТАСС + ещё 6 42 минуты назад
У москвича украли сумку с 7 млн рублей
Фото: ТАСС
Неизвестный злоумышленник под предлогом продажи автомобиля назначил встречу жителю Москвы и украл у него сумку с 7 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"В полицию поступило заявление от неработающего о том, что на первом этаже двухэтажного офисного здания по адресу: улица Шаболовка, дом 34, строение 7, под предлогом продажи автомобиля он встретился с неизвестным, который открыто похитил у него сумку, где находились денежные средства в сумме 7 млн рублей, а затем скрылся", — сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный особо крупном размере").
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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