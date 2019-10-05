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Совладелец блинных «Теремок» объявлен в розыск 

BFM.RU + ещё 9 2 часа назад
Совладелец блинных «Теремок» объявлен в розыск
Фото: РИА Новости
Бизнесмена Романа Фукса обвинили в особо крупном мошенничестве при застройке дома на Мытной улице в Москве.
Следствие объявило в розыск совладельца сети блинных «Теремок» и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве при застройке дома на Мытной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил близкий к следствию источник.
В свою очередь в Таганском суде Москвы рассказали, что ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена будет рассматриваться 11 октября.
Фукс является совладельцем целого ряда компаний, в числе которых «Теремок», также он являлся учредителем компании «ОЛТЭР» с 2010 года по 2013 год.
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Криминал , Другое , Происшествия , Роман Фукс , Москва
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