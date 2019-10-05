Совладелец блинных «Теремок» объявлен в розыск

Бизнесмена Романа Фукса обвинили в особо крупном мошенничестве при застройке дома на Мытной улице в Москве

Следствие объявило в розыск совладельца сети блинных «Теремок» и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве при застройке дома на Мытной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил близкий к следствию источник.

В свою очередь в Таганском суде Москвы рассказали, что ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена будет рассматриваться 11 октября.

Фукс является совладельцем целого ряда компаний, в числе которых «Теремок», также он являлся учредителем компании «ОЛТЭР» с 2010 года по 2013 год.