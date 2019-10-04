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Жительницу Чебоксар осудили за убийство на фоне ревности 

360tv.ru 1 час назад
Россиянку осудили за убийство на фоне ревности
Фото: РИА Новости
В Чебоксарах осудили 17-летнюю девушку, которая на почве ревности прирезала 26-летнюю «конкурентку». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Суд установил, что убийство произошло в конце июня. Около одного из многоквартирных домов на улице Гастелло подсудимая ударила девушку ножом в грудь. Рана оказалась несовместима с жизнью. Ревнивая дама признала свою вину и частично возместила причиненный вред. Следующие шесть лет она проведет в воспитательной колонии.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Чебоксары
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