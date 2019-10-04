Россиянку осудили за убийство на фоне ревности

Жительницу Чебоксар осудили за убийство на фоне ревности

Чебоксарах осудили 17-летнюю девушку, которая на почве ревности прирезала 26-летнюю «конкурентку». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры

Суд установил, что убийство произошло в конце июня. Около одного из многоквартирных домов на улице Гастелло подсудимая ударила девушку ножом в грудь. Рана оказалась несовместима с жизнью. Ревнивая дама признала свою вину и частично возместила причиненный вред. Следующие шесть лет она проведет в воспитательной колонии.