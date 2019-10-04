Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемого в убийстве кондуктора в Приморье арестовали 

360tv.ru + ещё 1 27 минут назад
Подозреваемого в убийстве кондуктора в Приморье арестовали
Фото: РИА Новости
Мужчина, который подозревается в убийстве женщины-кондуктора во Владивостоке, взят под стражу. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Во вторник, 1 октября, неизвестный, выходя последним из трамвая, несколько раз ударил металлическим предметом кондуктора. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась. Подозреваемый был задержан. Им оказался 39-летний мужчина. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Выяснялось, что подозреваемый может быть причастен к совершению еще двух нападений на работников трамвайного депо. Так, 24 сентября неизвестный ударил шилом по голове водителя трамвая. А 1 октября после избиения кондуктора пострадала еще одна сотрудница депо. Эти люди остались живы, но получили травмы.
«В рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
360tv.ru: последние новости
Россиянин признал вину в убийстве родителей в Лондоне Россиянин признал вину в убийстве родителей в Лондоне Умирал один и в муках: школьник из Ленобласти скончался сразу после выписки из больницы Умирал один и в муках: школьник из Ленобласти скончался сразу после выписки из больницы Жительница Кемерова украла чужого младенца из роддома Жительница Кемерова украла чужого младенца из роддома
Комментарии
Криминал , Происшествия , Владивосток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовая война»: США нанесли новый удар
«Визовая война»: США нанесли новый удар30
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа13
Путин пригрозил США
Путин пригрозил США376
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж12
Путин оценил действия Зеленского
Путин оценил действия Зеленского88
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
04:40
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
Общество Происшествия
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение