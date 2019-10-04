Лежали трупы женщин: кто устроил бойню в томском офисе

Томске местный житель подозревается в убийстве двух женщин в офисном здании. Как установили следователи, предполагаемый злоумышленник свел счеты с жизнью до прибытия наряда полиции. По факту трагедии возбуждено уголовное дело — его расследование продолжается.

В Томске мужчина покончил с собой после того, как расправился с двумя сотрудницами коммерческой организации. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По предварительным данным следствия, в четверг, 3 октября, в одном из офисов, расположенных в доме №6/20 на улице Героев Чубаровцев, были найдены тела двух женщин с огнестрельными ранениями. Правоохранители оперативно установили мужчину, который предположительно пошел на данное преступление. Однако вскоре выяснилось, что он совершил суицид до прибытия полиции.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Его расследование продолжается.

Между тем в июне 2019 года еще один предполагаемый преступник совершил суицид. Все произошло в Омске , где 28 мая пропали 50-летний мужчина, его 40-летняя супруга и 15-летняя дочь.

Друзья семьи забили тревогу после того, как женщина не появилась на работе, а ее ребенок не пришел на экзамен. Знакомая пропавшей приехала проведать подругу — в квартире она обнаружила пятна крови, а также следы волочения. Тем временем в кроватке спал ее четырехлетний сын.

«Я сама, когда вошла — это просто ужас! Стены, обои — все в крови. В коридоре она будто фонтанировала. Там просто все в ней. Пол весь. У них новый диван, он тоже в крови весь, паласы, ворс аж пропитался спекшейся кровью», — рассказывала очевидица изданию «Омск онлайн».

Соседи семьи отмечали, что семью неоднократно посещала полиция.

«Я не знаю, может, ударил ее он или что… Подрались они может быть? Они замкнутые, необщительные. Ни с кем не дружили, не общались. К ним никто не ходил. У нас весь подъезд в гости друг к другу ходит, двери не закрывают, а про них никто ни сном ни духом», — поделился знакомый пропавшей семьи.

В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Тогда же была выдвинута версия, согласно которой глава семейства из ревности убил супругу, а после расправился с дочерью, которая, вероятно, заступилась за мать.

Эту же версию подтвердили и показания соседей, которые накануне пропажи слышали звуки скандала из окон квартиры семьи. По их словам, дела в семье уже давно шли плохо, они собирались разводиться. Между ними также регулярно вспыхивали ссоры, при этом старшая дочь всегда заступалась за мать.

«Ругались они, было несколько раз. Я видел, как муж хотел ударить Анну, но дочь заступилась. Я думаю, причиной конфликта стала ревность. Он ее постоянно ревновал.

А еще как-то раз в сентябре я стоял на балконе, а муж ее подъехал на машине и начал кричать: «Кто он? Он тебе нравится? Еще раз и ты больше из дома ни на шаг!» Это было в сентябре», — уточнял местный житель Калачинска в разговоре с сайтом kp.ru.

Следствие считало, что предполагаемый злоумышленник мог убить, а после погрузить тела родных в багажник и спрятать. На протяжении месяца полицейские и волонтеры прочесывали близлежащую местность. Искать преступника начали и за границей. Правоохранители предполагали, что мужчина мог пересечь границу и скрыться на территории Казахстана.

В итоге 16 июня 2019 года в лесополосе в Горьковском районе бы найден автомобиль, принадлежащий пропавшей семье. В закрытой изнутри машине были обнаружены замытые следы крови — при этом отсутствовали номерные знаки и коврики. Документов также обнаружено не было. Спустя четыре дня, 20 июня 2019 года, в сарае на заброшенной даче на окраине Калачинска было найдено и тело 50-летнего мужчины. По данным сайта kp.ru, никакой предсмертной записки или другой зацепки с указанием места рядом с телом подозреваемого не было.

После проведенной судмедэкспертизы было установлено, что глава семьи скончался через девять дней после исчезновения. Тела 40-летней супруги и 15-летней дочери погибшего до сих пор не найдены. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем воспитанием четырехлетнего сына, который остался в живых после трагедии занимается его бабушка. Первоначально она вместе с внуком продолжала проживать в Калачинске, однако, не выдержав эмоционального давления со стороны местных жителей, которые постоянно спрашивали о деталях ЧП, переехала вместе мальчиком к своему сыну на Север.

Она рассказала порталу NGS55.RU, что водила ребенка к психологу, однако тот никаких отклонений не выявил — малолетний россиянин даже не понял, что произошло в день трагедии. По словам бабушки, ее внук совсем не вспоминает про исчезнувших родственников. «Мне это как-то даже подозрительно. Он говорит про Калачинск, про садик, про друзей. А про них — нет. Не вспоминает и не спрашивает», — заключила пенсионерка.