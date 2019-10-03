Украинский шахматист убил соперника из-за поражения

33-летний житель Львова убил пенсионера, с которым регулярно играл в шахматы, сообщает TCH.

По версии полиции, мужчина пришел в гости к пожилому сопернику. Между ними произошел конфликт, когда 82-летний хозяин выиграл очередную партию в шахматы. Разозлившийся из-за поражения гость схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.