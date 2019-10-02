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Два нижегородца по ночам грабили квартиры пенсионеров 

Нижегородская правда 1 час назад
Два нижегородца по ночам грабили квартиры пенсионеров
Фото: Нижегородская правда
Два нижегородца по ночам грабили квартиры пенсионеровВ Дальнеконстантиновском районе осудили 33-летнего нижегородца, который с подельником ограбил пять пенсионеров. Преступники врывались в дома пожилых людей и связывали хозяев.
Под суд пошёл житель Богородского района. Он и его сообщник грабили пенсионеров в Павловском и Дальнеконстантиновском районах. В прокуратуре Нижегородской области рассказали, что криминальный дуэт действовал по одной схеме. Узнав, что кроме пожилого хозяина в доме больше никто не живёт, ночью взламывали дверь и врывались в помещение. Под угрозой ножа пенсионеров избивали и похищали золотые цепочки, кольца, серьги, а также деньги. В двух случаях пенсионерок связали. У пожилых людей также забирали мобильники, но сами аппараты, как правило, дешёвые, преступникам были не нужны. Их забирали, чтобы люди не могли позвать на помощь, и сразу выбрасывали.
Всем пострадавшим пенсионерам больше 70 лет. Похищенное золото преступники продавали. Больших сумм в домах пенсионеров не было. Самая крупная — 30 тысяч рублей. В одном случае добычей налётчиков стали 2,6 тысячи рублей. В общей сложности преступники похитили около 70 тысяч рублей.
Житель Богородского района получил 9 лет 9 месяцев колонии строгого режима. Он некоторое время находился в розыске, поэтому его подельник уже выслушал приговор — получил 9 лет 6 месяцев колонии. Оба они ранее неоднократно судимы.
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Комментарии
Криминал , ФСИН , Богородское , Нижегородская Область
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