Два нижегородца по ночам грабили квартиры пенсионеров

Два нижегородца по ночам грабили квартиры пенсионеровВ Дальнеконстантиновском районе осудили 33-летнего нижегородца, который с подельником ограбил пять пенсионеров. Преступники врывались в дома пожилых людей и связывали хозяев.

Под суд пошёл житель Богородского района. Он и его сообщник грабили пенсионеров в Павловском и Дальнеконстантиновском районах. В прокуратуре Нижегородской области рассказали, что криминальный дуэт действовал по одной схеме. Узнав, что кроме пожилого хозяина в доме больше никто не живёт, ночью взламывали дверь и врывались в помещение. Под угрозой ножа пенсионеров избивали и похищали золотые цепочки, кольца, серьги, а также деньги. В двух случаях пенсионерок связали. У пожилых людей также забирали мобильники, но сами аппараты, как правило, дешёвые, преступникам были не нужны. Их забирали, чтобы люди не могли позвать на помощь, и сразу выбрасывали.

Всем пострадавшим пенсионерам больше 70 лет. Похищенное золото преступники продавали. Больших сумм в домах пенсионеров не было. Самая крупная — 30 тысяч рублей. В одном случае добычей налётчиков стали 2,6 тысячи рублей. В общей сложности преступники похитили около 70 тысяч рублей.