Ударил ключом и расчленил: за что китаец убил земляка в Бурятии

Бурятии по подозрению в убийстве своего соотечественника задержан 34-летний гражданин Китая . Как установило следствие, потерпевший прилетел в Улан-Удэ , чтобы вернуть денежный долг своему товарищу, однако когда он поднялся к нему в квартиру, между ними начался конфликт. Подозреваемый ударил предпринимателя разводным ключом по голове, нанес несколько ножевых ранений в шею и добил ударом топора по голове. После этого он расчленил труп и хотел закопать в лесу, однако его задержали.

В Бурятии задержали подозреваемого в убийстве 29-летнего бизнесмена из Китая. Тело жертвы было обнаружено во вторник, 1 октября, в багажнике автомобиля, который был припаркован на территории гаражного кооператива. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, 30 сентября в Улан-Удэ в дом на улице Ермаковской к 34-летнему гражданину КНР приехал его 29-летний знакомый, который проживает в Китае и владеет там компанией. В тот день гость намеревался отдать крупную сумму денег, которую потерпевшему ранее одолжил задержанный.

По предварительной версии правоохранителей, из-за разногласий в финансовом вопросе между мужчинами произошла ссора. В порыве гнева хозяин жилища схватил разводной ключ и ударил им потерпевшего по голове, после чего нанес несколько ударов ножом в область шеи и добил земляка топором.

После этого, чтобы скрыть следы своего преступления, он расчленил тело знакомого и ночью погрузил останки в автомобиль убитого бизнесмена. Как отметили в региональном Следкоме, изначально предполагаемый злоумышленник планировал вывезти труп в лес и закопать — он даже вернулся в квартиру за лопатой.

Однако, когда мужчина вернулся к машине, к нему подошел владелец одного из гаражей — внедорожник перекрывал ему выезд, что послужило для него поводом позвонить в полицию. После того, как на место прибыл наряд полиции, правоохранители досмотрели транспортное средство и обнаружили несколько пакетов с останками, после чего подозреваемый был задержан. На его одежде были обнаружены следы крови, а в квартире, где он проживал, нашли орудие преступления.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого иностранца меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как выяснил местный портал «АригУс», жилье, где произошло убийство, было залито кровью, в одной из комнат лежала крупная сумма денег. Также, как сообщили родственники 29-летнего китайского бизнесмена, он был единственным сыном у своих родителей.

Ранее в Чувашии убили нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова . Об этом сообщали в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Как в ходе допросов сообщил следствию 31-летний злоумышленник, он назначил встречу с 48-летним Ворошиловым на территории гаражного массива — ему необходимо было решить вопрос о ненадлежащем качестве проданного товара.

На встрече между предпринимателями вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес Ворошилову удар кирпичом по голове. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он положил тело мужчины в автомобиль, а затем поджег его.

17 сентября 2019 года тело 48-летнего предпринимателя было найдено рядом с его сгоревшим автомобилем марки «Тойота» — он находился на территории гаражного кооператива в Нижнем Новгороде. «По предварительной версии, причиной конфликта стали финансовые отношения», — отметили в ведомстве порталу «Открытый Новгород».

В Следкоме также уточнили, что у погибшего мужчины было проломлено основание черепа — это и стало причиной смерти. По факту трагедии правоохранителями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемому уже предъявили обвинения и арестовали.

Как стало известно местному порталу «Открытый Новгород», Ворошилов работал гендиректором одного из заводов по производству автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области. Также он был совладельцем и гендиректором другой фирмы. Кроме того, бизнесмену принадлежала компания по оформлению прицепов.

Еще один предприниматель был убит во Всеволожском районе Ленинградской области. Трагедия произошла 3 сентября 2019 года: по данным Следкома, мужчина заранее приехал к дачному участку предпринимателя, расположенному в одном из садоводств. Дождавшись, когда мужчина подъедет к воротам своего дома, предполагаемый злоумышленник стал стрелять по машине — раненый бизнесмен скончался от огнестрельных ранений.

По подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний мужчина, который, как установило следствие, был знаком с потерпевшим — три года назад он копал бизнесмену колодец на даче, но так и не получил денег за работу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. С места происшествия были изъяты гильзы. По факту трагедии правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.