Убийство школьницы в Донецке: задержаны подозреваемые

В городе Харцызске Донецкой области правоохранители задержали двух молодых людей, которые подозреваются в убийстве и изнасиловании 13-летней местной жительницы. Как выяснило следствие, в тот день к школьнице пришли друзья 18-ти и 16-ти лет, после чего они изнасиловали ее и нанесли ей множество ножевых ранений. Затем, чтобы скрыть следы преступления, юноши подожгли квартиру потерпевшей и скрылись с места ЧП.

В городе Харцызске Донецкой области задержаны двое подозреваемых в убийстве 13-летней школьницы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, первым задержали в минувшую пятницу, 27 сентября, 18-летнего молодого человека. Его 16-летнего сообщника искали еще сутки, он скрывался от правоохранителей. По предварительным данным, оба молодых человека были знакомы с погибшей.

Напомним, что о трагедии стало известно 23 сентября после того, как в местный отдел МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже дома № 2 по улице Шалимова. Затем, когда спасатели поднялись на этаж, они обнаружили открытой входную дверь одной из квартир. Внутри нее горела одежда.

После того, как пожар был потушен, сотрудники МЧС нашли труп 13-летней девочки со следами насильственной смерти — на ее теле были зафиксированы множественные ножевые ранения.

Правоохранители, которые прибыли на место трагедии, подтвердили факт убийства несовершеннолетней местной жительницы. «Неизвестный перерезал горло девушке, нанес несколько десятков ножевых ранений, а перед этим изнасиловал и поджег квартиру. На данный момент установлены личности вероятных подозреваемых в совершении убийства», — сообщали в ведомстве.

Тем временем после сообщения об убийстве местные жители и знакомые погибшей выдвинули различные версии произошедшего. Изначально издание Donpress писало, что незадолго до трагедии девочка якобы переписывалась с неизвестным, а затем в отсутствие родителей пригласила его в гости. В итоге, по неподтвержденным данным, мужчина сначала изнасиловал школьницу, а затем перерезал ей горло. Заметая следы, он мог совершить поджог.

Затем у местных СМИ появилась иная версия преступления. Так, убийца якобы нанес девочке от 30 до 50 ножевых ранений, после чего поджег ее.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье 106 УК ДНР «Убийство». По горячим следам сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Ими оказались знакомые девочки. В поисках одного из них полиция просила помощи у населения. Версия о том, что жертва ранее не была знакома со своими убийцами, не подтвердилась.

Между тем еще одно жестокое убийство расследуется в поселке Сосьва Свердловской области. 20-летний подозреваемый в совершении преступления задержан — по данным ведомства, молодой человек изнасиловал и сжег 17-летнюю школьницу.

Трагедия произошла 30 сентября 2019 года. В ночь на 1 октября на пустыре обнаружили тело 17-летней девушки. По предварительным данным, ее знакомый Алексей Щербаков сначала изнасиловал, а затем убил школьницу. Чтобы скрыть следы преступления, он отнес труп в безлюдное место, облил бензином и сжег.

В местном паблике «Инцидент Краснотурьинск» жители поделились, что погибшая была неблагополучным подростком: якобы много выпивала и гуляла, а также убегала из дома. Тем не менее показания против предполагаемого злоумышленника дал его 21-летний знакомый, который стал свидетелем преступления. Они вместе гуляли с потерпевшей недалеко от пустыря, когда между 17-летней школьницей и мужчиной завязался конфликт, который перерос в драку. Знакомый задержанного отбежал и спрятался за постройку, откуда наблюдал за происходящим.

«Я был, когда он ее убил, находился рядом, он взял шнур и начал ее душить, я попытался его остановить, но он говорил, что ему так надо. Зачем, не объяснял. Я испугался, меня стало очень сильно трясти. Я нашел ключи от дома и убежал, а он мне кричал, что если я что-то скажу, он и меня убьет», — написал свидетель на своей странице «Вконтакте».

В результате правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», а также 131 УК РФ «Изнасилование». Вскоре следователи будут ходатайствовать об аресте предполагаемого злоумышленника. Расследование продолжается.