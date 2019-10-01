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Начинается решающая стадия войны воров в законе. За «голову» Гули дают миллион долларов 

Ura.Ru 34 минуты назад
Начинается решающая стадия войны воров в законе
Фото: РИА Новости
Противостояние криминальных авторитетов Бадри Когуашвили и Надира Салифова (Лоту Гули) вошло в финальную стадию. Наступивший этап грозит завершиться гибелью одного из воров в законе.
Сейчас Салифов находится в более выгодном положении, чем Когуашвили: Гули располагает серьезной поддержкой в криминальной среде, у него больше сил, ресурсов и боевиков, пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Салифов настаивает, что конфликт будет исчерпан только тогда, когда Когуашвили и авторитеты Эмзар Джапаридзе (Кватия) и Гурам Чихладзе (Квежоевич) лично покаются ему в том, что публично объявили его «не вором». В противном случае им грозит гибель.
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Понимая остроту ситуации, по данным агентства, Когуашвили начал передвигаться по Москве в бронированной машине в сопровождении десятка телохранителей. Сейчас вор в законе решил отправиться в Европу: во-первых, в России он уязвим перед Гули, а во-вторых, за границей авторитет попытается найти союзников. Например, проживающий в Израиле Гурам Чихладзе, по некоторым данным, готов дать около 1 миллиона долларов за устранение Салифова.
По прогнозам собеседников «Росбалта», уже в ближайшее время противостояние выльется в открытое применение силы. В первую очередь под удар попадут не сами Салифов и Когуашвили, а их приближенные.
Ранее стало известно, что Когуашвили начал переговоры с другими представителями криминального мира России, чтобы объединить усилия воров в борьбе с Гули. В середине сентября, как сообщал «URA.RU» источник, Салифова собирались лишить воровского титула на сходке авторитетов.
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Криминал , Происшествия , Надир Салифов , МВД , Росбалт
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