«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян

В Сети появилась видеозапись из телефона Михаила Хачатуряна , убитого дочерями Крестиной, Ангелиной и Марией в июле 2018 года.

На записи, опубликованной Telegram-каналом Baza, Михаил Хачатурян отчитывает девочек за съеденные конфеты, называет их тварями и уродами, а затем со всей силой пинает младшую дочь ногой.

Крестина, Ангелина и Мария стоят с заплаканными лицами и боятся даже посмотреть на отца.

Как пишет издание, в телефоне убитого Михаила Хачатуряна оказались не только видеозаписи наказаний дочерей, но и переписка с их подругами, в которой он в том числе рассылал им картинки порнографического содержания.

Ранее была опубликована переписка Хачатуряна с дочерью Ангелиной, в которой он угрожал ей из-за того, что он несколько раз не смог до нее дозвониться.