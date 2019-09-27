Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Извращенец из метро попал за решетку 

Lenta.ru 1 час назад
Извращенец из метро попал за решетку
Фото: Reuters
В таиландском городе Бангкок арестован мужчина, который в метро заглядывал женщинам под юбки. Об этом сообщает AsiaOne.
40-летнего Варавута Сричавенгсаба (Warawut Srichawengsab) разоблачила женщина, которая ехала на эскалаторе рядом с ним. Она заметила, что извращенец пытается заглянуть ей под юбку при помощи мобильного телефона, и подняла крик.
Мужчину задержали и изучили содержимое его телефона. Судя по многочисленным видео, сохраненным в памяти устройства, он заглядывал под юбки пассажирок не в первый раз. Сричавенгсаб сознался в содеянном и остается под стражей.
Летом бангкокская полиция получила множество жалоб на злоумышленника, который заглядывает под юбки в метро. Сотрудники полиции около месяца следили за пассажирами, прежде чем им удалось поймать первого нарушителя.
В августе сообщалось, что в Испании арестовали 53-летнего колумбийца, который заглядывал под женские юбки. От действий мужчины пострадали сотни женщин. Его обвинили в нарушении тайны частной жизни, развращении, а также в жестоком обращении с детьми и детской проституции.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Умер Жак Ширак Умер Жак Ширак Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри Раскрыто наказание за курение на балконах в России Раскрыто наказание за курение на балконах в России
Комментарии
Криминал , Происшествия , Бангкок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский попросил взять Украину в НАТО
Зеленский попросил взять Украину в НАТО139
Было душно: пассажирка открыла аварийный люк самолета
Было душно: пассажирка открыла аварийный люк самолета1
Россия обвинила США в пособничестве террористам
Россия обвинила США в пособничестве террористам43
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии30
Трамп нашел доказательства своей невиновности
Трамп нашел доказательства своей невиновности
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение