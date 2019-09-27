Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты

Вор в законе Гела Кардава, известный в криминальных кругах как Гела Гальский, досрочно вышел на свободу из белорусской колонии. Авторитет попал под амнистию. Это первый случай в истории Белоруссии , когда по амнистии освободился преступник столь высокого ранга. Уже в ближайшее время Гальский — глава мингрельского воровского клана — может оказаться в Турции , где сегодня обосновались многие криминальные авторитеты с постсоветского пространства. Его возвращение к делам сулит преступному миру большие перемены: Гальский способен создать один из мощнейших альянсов среди воров в законе. В то же время у него есть крайне опасные враги, и многое зависит от того, захотят ли они свести с ним старые счеты. Подробности того, к чему готовится воровской мир после освобождения одного из своих лидеров, выяснила «Лента.ру».

Правосудие по-белорусски

Об освобождении 45-летнего Гелы Гальского утром в четверг, 26 сентября, сообщило информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм». По данным издания, вор в законе вошел в число двух тысяч образцовых заключенных, выпущенных по амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение Гальского стало первым в истории страны случаем, когда по амнистии выходит на свободу преступник столь высокого ранга.

Правоохранительные органы Белоруссии задержали грузинского авторитета в январе 2018 года: тогда Гела Гальский собирался вылететь в Турцию с паспортом на чужое имя. Вскоре вора в законе поместили в минский СИЗО №1. Для Белоруссии арест Гальского во многом стал уникальным: в этой стране авторитеты-иностранцы крайне редко оказываются под следствием и судом. Когда Гела Гальский оказался в СИЗО, арестанты изолятора сразу же получили послание с воли от Александра Кушнерова (Саши Кушнера) — единственного в Белоруссии действующего вора в законе.

Кушнер сообщил арестантам, что к ним прибыл вор в законе, и попросил принять Гелу Гальского соответственно его высокому статусу. Такая забота Кушнера отнюдь не случайна: именно при его участии 21-летний Гальский получил воровской титул в 1996 году, и с тех пор авторитеты поддерживают друг друга.

24 мая 2018 года, спустя пять месяцев после задержания, Октябрьский суд Минска признал Гальского виновным в неоднократном использовании поддельных документов. Обвинение просило для него три года лишения свободы, и именно такое наказание Гальскому назначил суд. Эта судимость стала для него первой — редкий случай для воров в законе. Отбывать срок Гальского направили в исправительную колонию №15 (ИК-15) в городе Могилеве , где из назначенных ему 36 месяцев лишения свободы он провел лишь 20. Теперь, по данным «Прайм Крайм», Гела Гальский планирует отправиться в Турцию, где обосновались многие криминальные авторитеты с постсоветского пространства и где жизнь по ту сторону закона бьет ключом.

Заклятые враги

Гела Гальский — видная фигура в воровском мире: в конце нулевых, когда лидером преступного мира России был Аслан Усоян (Дед Хасан), именно Гальский играл при нем одну из первых ролей. При этом Хасан руками своего помощника проводил нужную ему политику. С 2011 по 2014 год Гальский вместе с вором в законе Мерабом Мзарелуа (Дуяке) посвятили в воры в законе свыше 20 человек — причем в нарушение принятого в криминальном мире запрета на коронации. В окружении самого Деда Хасана этих воров-новичков презрительно называли «пушечным мясом».

Все они вошли в так называемый мингрельский воровской клан (во главе с Гальским и Дуяке), ставший самым слабым среди кланов криминального мира России. Тем не менее для Гелы Гальского это было время триумфа. Однако все изменилось после убийства его босса Деда Хасана: «короля русской мафии» расстреляли в Москве 16 января 2013 года. Наследником Хасана стал вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), перед которым встал непростой выбор.

Дело в том, что у Гелы Гальского был давний конфликт с вором в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисским): еще в 2002 году Гальский стал одним из тех, кто лишил Кутаисского воровского титула. Причиной послужило то, что Бадри использовал средства воровского общака на организацию похорон своего друга Мераба Сенакского (Баркалая).

Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), «Прайм Крайм»

Последнего лишили воровского титула за утаивание доли для общака, а затем застрелили. Гела Гальский счел, что использовать воровские деньги для похорон такого персонажа как минимум нецелесообразно, и наказал Бадри Кутаисского, который, впрочем, вернул себе титул год спустя.

В 2011 году история повторилась. Бадри Кутаисский оказался в СИЗО «Бутырка» после того, как его поймали с 2,81 грамма героина в кармане. И несколько воров во главе с Гелой Гальским послали арестантам изолятора послание, в котором сообщили, что Бадри Кутаисский вором в законе больше не является. Обосновать такое решение отправители не потрудились. Между тем разгадка была проста: Кутаисский, недовольный политикой Деда Хасана, стал сближаться с его врагами. Терпеть такое лидер преступного мира России не стал: руками Гальского наказал своего оппонента. Но в 2015 году Бадри Кутаисский опять вернул себе титул вора в законе — в это время российским криминалом правил уже Шакро Молодой.

Перед ним встал выбор, кого поддержать: Гелу Гальского или Бадри Кутаисского. Новый воровской «король» сделал ставку на последнего, а Гела Гальский был вынужден уйти в тень. Часть его сторонников из мингрельского воровского клана перешла на сторону Надира Салифова (Гули) — главного авторитета Азербайджана. Гули не питал особых симпатий к Геле Гальскому, который стремительно сдавал позиции. А его заклятый враг Бадри Кутаисский со временем стал московским наместником Шакро Молодого и чувствовал себя вполне комфортно.

Оружие Шакро

За годы, которые прошли с тех событий, в криминальном мире многое изменилось. Шакро Молодой почти на десять лет сел за вымогательство — его позиции стали слабеть. Гули, напротив, стал одним из главных воров в законе и продолжает набирать вес. Но Шакро, недовольный таким положением дел, решил вывести из игры главного авторитета Азербайджана. Правда, действовать он решил чужими руками — через Бадри Кутаисского, как в свое время Дед Хасан делал дела при помощи Гелы Гальского…

Поводом для начала очередного витка большой воровской игры стал инцидент, произошедший 26 августа в Турции. Тогда 35-летний потомственный вор в законе Гурам Чихладзе (Квежович) приехал в Турцию на свою первую встречу с Гули. Однако прямо на ней Квежовича жестоко избил один из подручных Гули по кличке Арман Дикий, казах по национальности и один из кандидатов в новые воры в законе. Арман счел, что Квежович ведет себя слишком дерзко перед его боссом Гули.

Надир Салифов (Гули), «Прайм Крайм»

Когда новость о произошедшем в Турции дошла до Шакро Молодого, он заявил, что этот случай — пощечина для него. Впрочем, протеже Шакро был куда жестче: Бадри Кутаисский заявил, что Гули, допустивший избиение вора, сам не является вором в законе и должен быть лишен титула.

«Я не для того прошел Красноярск (отбывал срок в колонии №31 — прим. «Ленты.ру»), чтобы фраера безнаказанно били воров», — сказал он.

Но одними словами Бадри Кутаисский не ограничился: в начале сентября он попытался организовать сходку авторитетов для лишения Гули воровского титула — впрочем, безуспешно. Тогда Кутаисский отправился в вояж по Европе: на днях он вылетел из Москвы в Чехию, а оттуда перебрался в Грецию. Свою поездку авторитет старается держать в тайне и постоянно путает следы. Причина проста: разъезжая по Европе, Бадри Кутаисский пытается настроить находящихся там воров в законе против Гули. Учитывая репутацию последнего в преступном мире, такое поведение чревато большими проблемами. И именно в этот напряженный момент в Турцию, где находится Гули, решил направиться Гела Гальский.

Большие перемены

Негласное правило, действующее в воровском мире, гласит: враг моего врага — мой друг. Сегодня Гела Гальский — заклятый враг Бадри Кутаисского — может оказаться весьма кстати для Гули, конечно, если докажет свою полезность. Об их возможном союзе давно говорили и члены мингрельского воровского клана, перешедшие под крыло главного вора Азербайджана. Если альянс Гелы Гальского и Гули против общего врага будет создан, он вполне может стать одним из самых мощных в воровском мире.

Впрочем, помимо потенциальных союзников у Гелы Гальского хватает и оппонентов. Это, в частности, побитый при Гули Квежович, а также воровская династия Асатрянов, позиции которой очень сильны в Москве. Однако самые серьезные противники Гальского — это представители сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе Сухумского ) и Тариэла Ониани (Таро), последнего «большого» вора в законе, который сумел пережить 90-е и нулевые. Поэтому, как отмечает «Прайм Крайм», будущее Гелы Гальского во многом зависит от того, будут ли Сухумский и Таро стремиться свести с ним счеты. Их ненависть к Гальскому объясняется просто: он был правой рукой Деда Хасана — их главного врага.

Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский), «Прайм Крайм»

Правда, отношения Мераба Сухумского и Гули в последнее время сильно потеплели — они близки к заключению союза. И не исключено, что сухумский воровской клан снимет свои претензии к Геле Гальскому, если тот примкнет к сторонникам главного авторитета Азербайджана. В целом Гули постепенно становится той фигурой, которая объединяет вокруг себя мир воров в законе. И единственный, для кого в нем, похоже, не будет места, — это его прежний лидер Шакро Молодой.

Недаром Мераб Сухумский в телефонном разговоре с Шакро уже заявил, что считает Гули своим братом, а игры Шакро ему надоели.