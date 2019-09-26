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Москвича осудят за избиение полицейского в аэропорту Краснодара 

Краснодарские известия + ещё 2 1 час назад
Москвич избил полицейского ногами
Фото: ТАСС
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.
Напоминаем, 15 мая 2019 года 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Краснодара, совершил административное правонарушение.
Сотрудники полиции попытались успокоить дебошира и попросили проследовать с ними в дежурную часть для разбирательства.
По пути на медосвидетельствование мужчина ударил одного из полицейских ногой в грудь. В медицинском кабинете мужчина снова ударил стража порядка ногой по руке, а затем и в область бедра.
В результате сотруднику полиции был причинен легкий вред здоровью.
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Криминал , Происшествия , Краснодар
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