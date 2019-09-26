СК и МВД задержали восемь человек по делу криминального авторитета Шишкана

Шишкан наряду с некоторыми другими представителями криминального мира задержан по новой статье УК РФ о занятии высшего положения в иерархии преступников. Только за это ему грозит до 15 лет колонии.

"В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны восемь его соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин", — сказала Петренко.

По версии следствия, Медведев создал преступное сообщество не позднее 2010 года, четко распределив роли в нем.

"Участники преступной организации занимались убийствами, вымогательствами, располагали огнестрельным оружием… Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие", — отметила Петренко.

Группировка базировалась в Раменском районе Подмосковья и, по данным следствия, причастна к убийству местной предпринимательницы, гендиректора "Племзавод Раменское" и трех ее родных за отказ отдать земли.

Кроме того, полагает СК РФ, бандиты в 2014 году убили бизнесмена, не захотевшего делиться прибылью, и напали на полицейского, участвовавшего в задержании Шишкана в минувшем июле. Чем завершилось для полицейского это нападение, не уточняется.

"Медведев и Гусев вместе с другими соучастниками создали ряд коммерческих организаций на средства, полученные противоправным путем. Для вооружения преступного сообщества его членами незаконно были приобретены и хранились в тайнике автоматы Калашникова", — отметила Петренко.

Задержания прошли в рамках расследования убийства депутата Законодательного Собрания Раменского района, а также ее мужа, сына и сестры, сказала Волк.

"Особо тяжкое преступление было совершено в 2012 году. 53-летняя женщина и члены ее семьи были похищены из собственного дома в селе Малахово в Раменском районе Подмосковья, и до сих пор их местонахождение неизвестно", — сообщила официальный представитель МВД России.

Предполагаемым мотивом преступления, сказала Волк, стали разногласия между Шишканом и потерпевшей, связанные с ее бизнесом.

Место захоронения женщины и ее родственников до сих пор не найдено, поиск продолжается, заключила Волк.