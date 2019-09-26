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СК и МВД задержали восемь человек по делу криминального авторитета Шишкана 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Задержаны восемь соучастников бизнесмена Олега Медведева (в прошлом — Шишканов), известного под криминальным прозвищем Шишкан, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Шишкан наряду с некоторыми другими представителями криминального мира задержан по новой статье УК РФ о занятии высшего положения в иерархии преступников. Только за это ему грозит до 15 лет колонии.
"В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны восемь его соучастников, среди которых Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин", — сказала Петренко.
По версии следствия, Медведев создал преступное сообщество не позднее 2010 года, четко распределив роли в нем.
"Участники преступной организации занимались убийствами, вымогательствами, располагали огнестрельным оружием… Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие", — отметила Петренко.
Группировка базировалась в Раменском районе Подмосковья и, по данным следствия, причастна к убийству местной предпринимательницы, гендиректора "Племзавод Раменское" и трех ее родных за отказ отдать земли.
Кроме того, полагает СК РФ, бандиты в 2014 году убили бизнесмена, не захотевшего делиться прибылью, и напали на полицейского, участвовавшего в задержании Шишкана в минувшем июле. Чем завершилось для полицейского это нападение, не уточняется.
"Медведев и Гусев вместе с другими соучастниками создали ряд коммерческих организаций на средства, полученные противоправным путем. Для вооружения преступного сообщества его членами незаконно были приобретены и хранились в тайнике автоматы Калашникова", — отметила Петренко.
Как заявила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержания прошли в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях.
Задержания прошли в рамках расследования убийства депутата Законодательного Собрания Раменского района, а также ее мужа, сына и сестры, сказала Волк.
"Особо тяжкое преступление было совершено в 2012 году. 53-летняя женщина и члены ее семьи были похищены из собственного дома в селе Малахово в Раменском районе Подмосковья, и до сих пор их местонахождение неизвестно", — сообщила официальный представитель МВД России.
Предполагаемым мотивом преступления, сказала Волк, стали разногласия между Шишканом и потерпевшей, связанные с ее бизнесом.
Место захоронения женщины и ее родственников до сих пор не найдено, поиск продолжается, заключила Волк.
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Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , Дмитрий Гусев , Светлана Петренко , Ирина Волк , Юрий Григорьев , Олег Медведев , СКР , МВД , РИА Новости
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