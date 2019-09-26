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В Татарстане двух подростков будут судить за жестокое убийство мужчины 

РИА Новости 1 час назад
Двух подростков осудят за жестокое убийство мужчины
Фото: Р-Спорт
Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков 2004 и 2005 годов рождения, обвиняемых в убийстве незнакомого мужчины, сообщает СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в ночь на 4 июля в Альметьевске обвиняемые, гулявшие в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке на улице Шевченко, увидели сидевшего на скамейке нетрезвого 48-летнего мужчину и решили убить его. Подростки стали требовать у него сигареты, затем повалили потерпевшего на землю и стали прыгать на нем, нанеся не менее 24 ударов, в том числе по голове, груди и животу", — говорится в сообщении.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте. В дальнейшем обвиняемые, по данным следствия, раздели мужчину и скрылись.
В ту же ночь подозреваемые были задержаны, в отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".
Вину подростки признали частично. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Криминал , Происшествия , СКР , Альметьевск , Республика Татарстан
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