Двух подростков осудят за жестокое убийство мужчины

В Татарстане двух подростков будут судить за жестокое убийство мужчины

Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков 2004 и 2005 годов рождения, обвиняемых в убийстве незнакомого мужчины, сообщает СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, в ночь на 4 июля в Альметьевске обвиняемые, гулявшие в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке на улице Шевченко, увидели сидевшего на скамейке нетрезвого 48-летнего мужчину и решили убить его. Подростки стали требовать у него сигареты, затем повалили потерпевшего на землю и стали прыгать на нем, нанеся не менее 24 ударов, в том числе по голове, груди и животу", — говорится в сообщении.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. В дальнейшем обвиняемые, по данным следствия, раздели мужчину и скрылись.

В ту же ночь подозреваемые были задержаны, в отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".

Вину подростки признали частично. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.