Появилось видео допроса няни-убийцы из Тюмени

СК опубликовал видео с подозреваемой в убийстве ребенка в Тюменской области

Фото: РИА Новости

СУСК по Тюменской области опубликовало видео с подозреваемой в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области. Ранее СУСК РФ по Тюменской области сообщило, что возбуждено уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать девушка, присматривавшая за ним. По данным следствия, ребенок пропал днем 24 сентября из дома по улице Северная. Позже руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Новик сообщила РИА Новости, что полиция задержала девушку, подозреваемую в похищении и убийстве ребенка. По информации СУСК, 23-летняя девушка была обнаружена в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что у девушки при задержании был найден пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка. Видео появилось на сайте СК. На нем показана девушка, детские вещи.

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