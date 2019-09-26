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СК опубликовал видео с подозреваемой в убийстве ребенка в Тюменской области 

РИА Новости 32 минуты назад
Появилось видео допроса няни-убийцы из Тюмени
Фото: РИА Новости
СУСК по Тюменской области опубликовало видео с подозреваемой в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области.
Ранее СУСК РФ по Тюменской области сообщило, что возбуждено уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать девушка, присматривавшая за ним. По данным следствия, ребенок пропал днем 24 сентября из дома по улице Северная. Позже руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Новик сообщила РИА Новости, что полиция задержала девушку, подозреваемую в похищении и убийстве ребенка. По информации СУСК, 23-летняя девушка была обнаружена в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что у девушки при задержании был найден пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Видео появилось на сайте СК. На нем показана девушка, детские вещи.
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Криминал , Происшествия , Светлана Новик , СКР , МВД , РИА Новости , Заводоуковск , Тюменская Область
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