Обугленное тело в пакете: няня расправилась с младенцем

«Ее побаивались»: новые подробности убийства младенца в Тюмени

По версии следствия, днем 24 сентября 2019 года подозреваемая осталась в доме родителей грудничка, которые попросили ее присмотреть за ребенком, пока они отлучатся на похороны. Однако, оставшись с младенцем одна, няня решила его похитить, предполагают в СК.

«С этой целью она около 12 часов собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом. Находясь в лесу, около 13 часов она убила ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Найти девушку и ребенка удалось только спустя сутки — она сидела в 30 метрах от трассы Тюмень Омск . При этом в руках подозреваемая держала пакет с обугленным телом малыша, уточняет источник РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

В настоящий момент по факту похищения младенца уже возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Сама Айметдинова находится под стражей, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ей обвинений и избрании в отношении нее меры пресечения.

«Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Ход предварительного следствия взят под личный контроль руководителем следственного управления СК России по Тюменской области», — заключили в ведомстве.

При этом в СМИ уже появилась информация о том, что убийство ребенка девушка якобы спланировала заранее. По данным источника 72.ru, таким образом Айметдинова намеревалась отомстить бывшему возлюбленному за расставание — он приходился старшим братом похищенному младенцу.

Молодые люди около четырех лет состояли в отношениях, и жили вместе в Тюмени. С родителями возлюбленного девушка познакомилась два года назад. После этого она стала довольно часто оставаться в доме, чтобы приглядывать за их младшим сыном.

«У моего мужа есть взрослый сын от первого брака, Виктория — это его сожительница. Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. Когда приехали после похорон, то дома не было ни ее, ни нашего сына! Стали ей звонить по телефону, но он отключен. Посмотрели, она ничего для Богдана не взяла: ни бутылочку, ни памперсы, — рассказала 72.ru мать погибшего мальчика.

При этом в последний раз местные жители видели девушку около 21.00 24 сентября. Она искала сигарету на улице Мелиораторов. «Говорила, что станет звездой через два дня, что скоро о ней все узнают. Она еще размахивала руками. Мы сняли это на видео», — отметил очевидец.

После похищения девушка также удалила все страницы в соцсетях: личные профили в инстаграм и «ВКонтакте». Телефон она также отключила.

Тем не менее, в распоряжении 72.ru оказались скриншоты, на которых видны странные посты, которые раньше размещала Айметдинова. В одном из них, например, она называет себя «Антихристом» и признается, что в каждом видит дьявола.

Кроме того, как отмечают жители родного города девушки, она всегда отличалась странным поведением и даже состояла на учете у психолога.

«Вика всегда была странной. Отличалась агрессивностью. Если честно, мы ее иной раз побаивались. Старались не реагировать на ее выпады, обходили стороной», — рассказала «МК» знакомая подозреваемой Елена.

Приезжая в родной город, Виктория часто рассказывала знакомым о том, что за ней идет слежка, а также о голосах, которые она якобы слышала. «Многие в нашем кругу были уверены, что Виктория состоит в какой-то секте», — рассказал «МК» другой местный житель по имени Олег.

По информации местных СМИ, ранее Айметдинова также имела несколько судимостей. Так, в 2015 году она напала на сотрудника полиции и несколько раз ударила его за то, что он попросил ее вести себя прилично. При этом она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

До этого инцидента, зимой 2014 года, Виктория Айметдинова, которой на тот момент было всего 18 лет, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на несовершеннолетнюю девочку и нанесла ей пять ударов по лицу и телу. Инцидент произошел около одного из общежитий города Муравленко, уроженкой которого является Айметдинова.