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Суд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до 30 декабря 

ТАСС + ещё 3 53 минуты назад
Арашукову продлили арест
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым в создании организованного преступного сообщества и хищении газа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Ходатайство следственных органов удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых до 30 декабря", — огласил решение судья Артур Карпов.
Срок следствия до делу продлен до 24 января 2020 года.
Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации.
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Криминал , Происшествия , Артур Карпов , Рауль Арашуков , Совет Федерации , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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