Арашукову продлили арест

Суд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до 30 декабря

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову , обвиняемым в создании организованного преступного сообщества и хищении газа, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Ходатайство следственных органов удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых до 30 декабря", — огласил решение судья Артур Карпов. Срок следствия до делу продлен до 24 января 2020 года. Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации

Прохожий спас девушку из горящей квартиры