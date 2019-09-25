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В Москве задержали высокопоставленного генерала МВД 

Рамблер + ещё 7 20 минут назад
СК РФ предъявил высокопоставленному полицейскому обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников был задержан накануне в Москве. Сейчас Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство о его аресте.
Мельников занимал должность первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России. Он курировал вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.
Источник агентства сообщил, что Мельников давно находился в разработке и был задержан по материалам Главного управления собственной безопасности МВД.
Газета «Московский комсомолец» утверждает, что генерал-майор подозревается в попытке хищения 100 млн рублей у предпринимателя. Эти деньги он требовал за закрытие уголовного дела, возбужденного в 2015 году.
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Криминал , Видео , Новости Москвы , Александр Мельников , СКР , МВД , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС
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