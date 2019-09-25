В Москве задержали высокопоставленного генерала МВД

СК РФ предъявил высокопоставленному полицейскому обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Мельников занимал должность первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России. Он курировал вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

Источник агентства сообщил, что Мельников давно находился в разработке и был задержан по материалам Главного управления собственной безопасности МВД.

Газета «Московский комсомолец» утверждает, что генерал-майор подозревается в попытке хищения 100 млн рублей у предпринимателя. Эти деньги он требовал за закрытие уголовного дела, возбужденного в 2015 году.