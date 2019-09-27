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Суд в Москве решит вопрос о заочном аресте бежавшего олигарха Плахотнюка 

РИА Новости + ещё 3 53 минуты назад
Бежавшего олигарха Плахотнюка могут арестовать заочно
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы рассмотрит в пятницу ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка по делу о наркоторговле, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 11.00.
В начале августа этот же суд уже выдавал СК санкцию на заочный арест Плахотнюка, но по делу о создании преступного сообщества и махинациях с валютными операциями.
По данным МВД России, не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. Всего ему вменяются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. По данным следствия, организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Последний также был заочно арестован российским судом.
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе ранее сообщал, что на родине бизнесмена в его отношении также возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, Плахотнюк скрывается от правосудия в США.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Владимир Плахотнюк , Вячеслав Платон , Андрей Нэстасе , Демократическая партия США , МВД , РИА Новости , Молдова , Москва
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