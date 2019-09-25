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Убийство полицейского: новые подробности 

Рамблер + ещё 1 34 минуты назад
Полицейский написал жалобы кровью убитого коллеги
Фото: РИА Новости
Ноябрьский участковый исписал стены кровью убитого коллеги — обвинил в произошедшем начальство. Об этом сообщает телеграм-канал «ГБ-регионы».
В июне участковый из Ноябрьска застрелил коллегу и свою жену. Об этом сообщалось ранее, однако, как стало известно «ГБ-регионам», причина произошедшего была сокрыта руководством управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Ранее сообщалось, что убийца узнал об интимной связи супруги с коллегой. По информации канала, реальную причину сам убийца написал кровью убитого коллеги на стенах участкового пункта полиции — к трагедии привела недоработка УМВД по работе с личным составом.
«Участков много. Сил нет терпеть. Устали терпеть Ляху. Ляху виновен — он довел. Михни издевался указаниями», — гласят надписи на снимках, которые опубликовал канал.
По его данным, Михаил Михни — заместитель начальника полиции Ноябрьска, Андрей Ляху — заместитель начальника отдела участковых уполномоченных.
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Комментарии3
Криминал , Происшествия , МВД
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