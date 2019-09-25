Полицейский написал жалобы кровью убитого коллеги

Убийство полицейского: новые подробности

Ноябрьский участковый исписал стены кровью убитого коллеги — обвинил в произошедшем начальство. Об этом сообщает телеграм-канал «ГБ-регионы».

В июне участковый из Ноябрьска застрелил коллегу и свою жену. Об этом сообщалось ранее, однако, как стало известно «ГБ-регионам», причина произошедшего была сокрыта руководством управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее сообщалось, что убийца узнал об интимной связи супруги с коллегой. По информации канала, реальную причину сам убийца написал кровью убитого коллеги на стенах участкового пункта полиции — к трагедии привела недоработка УМВД по работе с личным составом.

«Участков много. Сил нет терпеть. Устали терпеть Ляху. Ляху виновен — он довел. Михни издевался указаниями», — гласят надписи на снимках, которые опубликовал канал.

По его данным, Михаил Михни — заместитель начальника полиции Ноябрьска, Андрей Ляху — заместитель начальника отдела участковых уполномоченных.