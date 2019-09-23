«Убьют — примем»: жертва побоев записала ответ полиции перед смертью

Орле женщина умерла от побоев бывшего любовника. Она пыталась обратиться в полицию с заявлением об угрозах, однако получила ответ: «Убьют, тогда примем».

Как сообщает РЕН ТВ, ранее судимый мужчина преследовал любовницу после разрыва. Она написала заявление в полицию, но после разговора в отделении мужчину отпустили. Он пришел к ней и избил, после чего женщина скончалась.

В телефоне жертвы были обнаружены записи двух разговоров — с бывшим любовником, угрожающим убить ее, и правоохранителями, которые отказывались отреагировать на угрозы, отвечая:

«Убьют, тогда примем».

Подозреваемый в убийстве женщины арестован, ему назначена медицинская экспертиза на вменяемость.