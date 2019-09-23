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«Убьют — примем»: жертва побоев записала ответ полиции перед смертью 

Рамблер 1 час назад
В Орле женщина умерла от побоев бывшего любовника. Она пыталась обратиться в полицию с заявлением об угрозах, однако получила ответ: «Убьют, тогда примем».
Как сообщает РЕН ТВ, ранее судимый мужчина преследовал любовницу после разрыва. Она написала заявление в полицию, но после разговора в отделении мужчину отпустили. Он пришел к ней и избил, после чего женщина скончалась.
В телефоне жертвы были обнаружены записи двух разговоров — с бывшим любовником, угрожающим убить ее, и правоохранителями, которые отказывались отреагировать на угрозы, отвечая:
«Убьют, тогда примем».
Подозреваемый в убийстве женщины арестован, ему назначена медицинская экспертиза на вменяемость.
Криминал , Видео , Происшествия , Орёл
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