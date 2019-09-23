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На западе Москвы ликвидировали притон с наркоманами 

Вести Подмосковья 37 минут назад
В Москве ликвидировали притон с наркоманами
Фото: РИА Новости
На западе Москвы был обнаружен и ликвидирован наркопритон, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Квартира, где собирались наркоманы для употребления запрещенных веществ, располагалась на улице Говорова.
Был задержан 49-летний ранее судимый москвич. Мужчина неоднократно предоставлял наркозависимым лицам свою квартиру. В ней он вместе с «гостями» употреблял наркотики. Впускал наркоманов задержанный не за просто так — он принимал в качестве вознаграждения запрещенные вещества.
Оперативники обнаружили и изъяли шприцы, флаконы и ложки с нагаром на месте происшествия. Владелец квартиры получил подписку о невыезде.
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва
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