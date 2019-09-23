В Москве ликвидировали притон с наркоманами

На западе Москвы ликвидировали притон с наркоманами

На западе Москвы был обнаружен и ликвидирован наркопритон, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Квартира, где собирались наркоманы для употребления запрещенных веществ, располагалась на улице Говорова.

Был задержан 49-летний ранее судимый москвич. Мужчина неоднократно предоставлял наркозависимым лицам свою квартиру. В ней он вместе с «гостями» употреблял наркотики. Впускал наркоманов задержанный не за просто так — он принимал в качестве вознаграждения запрещенные вещества.

Оперативники обнаружили и изъяли шприцы, флаконы и ложки с нагаром на месте происшествия. Владелец квартиры получил подписку о невыезде.