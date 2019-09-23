Беспомощные жертвы: как сиделки становятся жестокими убийцами

Грубое обращение, кражи и даже убийства — одинокие пенсионеры и инвалиды нередко оказываются жертвами социальных работников и сиделок, официально трудоустроенных как в частных, так и государственных учреждениях. На днях Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению громкого уголовного дела: по версии следствия, в ноябре 2018-го 35-летняя Юлия С. ради денег жестоко убила двоих пожилых инвалидов, за которыми присматривала. Как государство контролирует надомный уход за беспомощными одинокими людьми и можно ли предотвратить такие трагедии — в материале РИА Новости.

"Как ни в чем не бывало"

Жестокая расправа с пожилыми братом и сестрой в ноябре 2018-го потрясла жителей маленького города Питкяранта в Республике Карелия.

Кто именно обнаружил тела, следствие не уточняет, однако известно, что Ирина и Сергей К. (имена изменены в интересах следствия) жили уединенно, близких родственников у них не было, оба нуждались в социальном обслуживании на дому.

Предполагали, что пенсионеры могли стать жертвами грабителей или наркоманов, однако уже через три дня следователи арестовали сотрудницу местного Центра социального обслуживания населения Юлию С., которая в последнее время ухаживала за семьей.

Она навещала пенсионеров три раза в неделю: помогала по дому, приносила продукты и лекарства. И как раз после убийства на ее счету появилась крупная сумма.

Следователи выяснили: Юлия погрязла в кредитах и долгах. Причем все деньги спускала на спортивные тотализаторы в интернете.

Именно игровая зависимость, по мнению обвинения, послужила причиной преступления. Когда пенсионеры рассказали соцработнице, что собрали порядка 160 тысяч на собственные похороны, та решила действовать. Как полагают криминалисты, утром 6 ноября она напала на 55-летнюю Ирину, жестоко избила ее на кухне и не менее восьми раз ударила ножом. Брат жертвы находился в комнате, ни позвать на помощь, ни спастись сам не мог: он уже давно был прикован к постели. Согласно заключению судмедэксперта, обвиняемая нанесла ему 30 ударов ножом — один прямо в сердце. Оба инвалида скончались на месте.

Позднее следователи установили, что орудие убийства обвиняемая спрятала в квартире другой пенсионерки, за которой тоже ухаживала.

Повар, продавец, швея

Как вспоминают знакомые обвиняемой, на следующее утро она вышла на работу как ни в чем не бывало и буднично общалась с коллегами. Вообще, в произошедшее местным верится с трудом: 35-летнюю сотрудницу центра социального обслуживания все знали исключительно с положительной стороны. По словам коллег, к обязанностям она относилась ответственно — подопечные никогда не жаловались. Юлия воспитывала 13-летнюю дочь, активно участвовала в жизни учреждения. Никто и не предполагал, что у нее может быть игровая зависимость. Если суд признает ее виновной, бывшему соцработнику грозит до 20 лет тюрьмы.

В Центре социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района РИА Новости пояснили: как правило, социальные услуги конкретному инвалиду оказывает один работник: подопечным непросто привыкать к новым людям.

"В центр принимают только лиц как минимум со средним специальным образованием, — рассказывает РИА Новости директор учреждения Оксана Рудик. — Также мы берем тех, у кого уже большой стаж работы в этой сфере".

Ежегодно все соцработники проходят медосмотр, в том числе у психиатра.

При этом работников с профильным образованием в центре единицы, в основном "повара, швеи, продавцы", которые уже десятилетиями ухаживают за другими людьми.

По словам Рудик, после трагедии в учреждении появился штатный психолог, усилили контроль за сиделками. Проводятся внезапные выездные проверки. Однако, учитывая идеальную репутацию бывшей сотрудницы, руководство не верит, что у них был шанс предотвратить трагедию.

Тяжелое "призвание"

Недавно в Санкт-Петербурге суд приговорил к 15 годам колонии работницу благотворительной организации Галину Гусейнову, которая присматривала за старейшей сотрудницей Мариинского театра, 93-летней Ниной Мациной . По версии следствия, Гусейнова подговорила двух знакомых убить пенсионерку в ноябре 2017-го. Преступники рассчитывали на крупные сбережения жертвы, однако поживились лишь сотней тысяч рублей и портретом Федора Шаляпина с его автографом.

То, что Гусейнова окажется расчетливой убийцей, тоже никто не ожидал. В учреждении она проработала пять лет, у нее также была прекрасная репутация.

Система помощи инвалидам и пожилым людям на дому активно развивается по всей стране, потребность в сиделках растет, поэтому в регионах всеми силами повышают престижность профессии социального работника.

По словам самих соцработников, раньше ситуация была удручающая — копеечные зарплаты и тяжелые условия делали это занятие малопривлекательным, поэтому брали всех, кто соглашался. Работа действительно непростая, особенно в сельской местности. Там на соцработника перекладывают всю заботу о хозяйстве: принести воды из колодца, расчистить двор от снега, наколоть дров. Зато в профессии задерживались только те, кто действительно хотел помогать людям, остальные быстро "перегорали".

Сейчас зарплату подняли. Например, в Карелии соцработники получают свыше 35 тысяч в месяц.

Однако если в государственных учреждениях персонал отбирают по квалификации, частных сиделок и соцработников закон практически никак не регулирует. Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, для того, чтобы оказывать социальные услуги или даже открыть, к примеру, частный дом престарелых, не требуется никакой лицензии. Соответственно, и для устройства на работу формально не нужны ни особые навыки, ни специальное образование.