Стоит ли улика доверия государству?

Петербургский бизнесмен Валерий Израйлит уже почти три года в СИЗО . Он совладелец компании «Усть-Луга», которая строила одноименный порт в Ленобласти . По версии следствия, бизнесмен поставлял в порт некачественные трубы. Потерпевший по делу о мошенничестве — «Транснефть»

Давида Якобашвили. Как пишут «Ведомости», однажды следователи узнали, что Израйлит в рамках налоговой амнистии подал декларацию о зарубежной собственности. Это было почти за год до его ареста. Якобы бизнесмен узнал, что против него возбудили уголовное дело, и решил таким образом подчистить свою историю. И когда об этом узнала питерская ФСБ , она провела выемку декларации. И документ стал уликой. Коллизия в том, что, когда только объявили об амнистии, власти практически клятвенно обещали: все грехи, о которых расскажут бизнесмены, останутся тайной для правоохранительной системы. Но оказалось, что это не так. Мнение вице-президента РСПП

Давид Якобашвили, предприниматель: «Когда сама эта амнистия закладывалась, с самого начала обсуждалось, что должна быть уверенность в данной ситуации. Потому что все люди, у кого-то есть скелеты в шкафу, по всей видимости, всегда это бывает. Так что они не должны бояться, если задекларируют свои средства, уплатят налог, взнос. К сожалению, у нас пока не отработана схема, что, когда выходит какое-то постановление, оно не действует на всех. Оно должно действовать и на правоохранительные органы , и на органы исполнения, и на всех».

События прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нужно разобраться в деталях. Однако подчеркнул: обещанию главы государства нужно продолжать доверять. Дело в том, что Владимир Путин в свое время гарантировал: если человек задекларировал в России свои иностранные активы, его не будут потом таскать по различным органам, в том числе правоохранительным.

Дело Израйлита — прецедент. Возможно, опасный. И сейчас те, кто в рамках амнистии подали 19 тысяч деклараций, вероятно, занервничали. Говорит управляющий партнер юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Андрей Гольцблат

Андрей Гольцблат, управляющий партнер юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP: «Теперь каждый, кто собирался подать очередную декларацию до марта 2020 года, лишний раз подумает, стоит ли это делать. Потому что если таким образом идет работа с декларациями, то, конечно, доверие к последующим подобным амнистиям, наверное, будет подорвано очень сильно. Если ситуация не изменится и суд не примет другое решение. И я считаю, что это надо исправлять как можно быстрее — Верховный суд должен по этому поводу высказаться. В противном случае бизнес просто утратит полное доверие к государству».

Само дело Израйлита достаточно темное. Как писала «Новая газета», все началось с аварии при строительстве нефтяного терминала. По версии издания, партнер бизнесмена пренебрег мерами безопасности, а когда все вскрылось — уехал в Израиль. У самого Израйлита вроде бы тоже есть израильский паспорт, но он, рассчитывая на старые связи, не стал уезжать. И, как говорил источник в ФСБ, начал совершать одну ошибку за другой. В том числе пытался продать активы ленинградского порта за границу, что ему якобы и не простили.

Правда, встает закономерный вопрос: неужели у следователей за три года не нашлось других доказательств и они решили использовать декларацию? Несколько дней назад суд в очередной раз продлил арест бизнесмена. Внял доводам следствия, что у него есть зарубежные активы. Вероятно, эти сведения как раз и почерпнули из его декларации. Но практика показывает, что суды принимают решения и без таких данных. Нужно ли было ради этого подрывать и без того шаткое доверие делового сообщества?