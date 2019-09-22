Была должна. Девушку убили в подъезде из-за 2 тыс. рублей 

Появились подробности жестокого убийства в Саратове, где студент-юрист нанес 134 удара ножом девушке из-за долга в 2300 рублей.
Изуродованный труп девушки нашли 20 сентября в подъезде многоэтажки на улице Вишневой. Ей нанесли 134 удара ножом.
По подозрению в преступлении задержан 18-летний местный житель. Как сообщает «Версия-Саратов» со ссылкой на источник, полицейские начали поквартирный обход и на одной из лестничных клеток обнаружили молодого человека. Он был с ног до головы перепачкан кровью. Юноша оказался студентом второго курса Саратовской юридической академии (СГЮА).
Следователи говорят, что подозреваемый и жертва были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах. По версии следствия, в июле 2019 года юноша одолжил девушке деньги. Затем он потребовал вернуть долг, однако девушка не реагировала.
«20 сентября 2019 года в вечернее время он подкараулил ее в подъезде дома и нанес множественные удары ножом по всему телу. От полученных ранений девушка скончалась на месте», — сказано в сообщении саратовского управления СКР.
РенТВ приводит иную версию. Около месяца назад Екатерина была в гостях у подозреваемого вместе со своими друзьями. В тот день у Евгения из кошелька пропали деньги. Подозрение молодого человека пало на девушку.
Журналисты приводят переписку 18-летнего подозреваемого Евгения с убитой Екатериной Г.
«Ты вытащила у меня из кошелька 2300, в моей же хате (именно так я это вижу). Затем я тебя спокойно попросил вернуть долг, надеясь, что у тебя есть совесть, на что ты не удосужилась ответить даже одним словом. Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально жить после такого», — написал студент.
Он предупредил девушку, что она не сможет «просто отмахнуться и это „последнее предупреждение“.
»Ты должна понимать, что для меня это не копейки, и за свой поступок тебе ответить придется кровью, во что бы это мне ни обошлось. Подумай о себе, своей жизни, о своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?» — написал подозреваемый за несколько недель до трагедии.