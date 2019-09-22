Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Была должна. Девушку убили в подъезде из-за 2 тыс. рублей 

Рамблер + ещё 18 47 минут назад
Была должна. Девушку убили в подъезде из-за 2 тыс. рублей
Фото: соцсети
Появились подробности жестокого убийства в Саратове, где студент-юрист нанес 134 удара ножом девушке из-за долга в 2300 рублей.
Изуродованный труп девушки нашли 20 сентября в подъезде многоэтажки на улице Вишневой. Ей нанесли 134 удара ножом.
По подозрению в преступлении задержан 18-летний местный житель. Как сообщает «Версия-Саратов» со ссылкой на источник, полицейские начали поквартирный обход и на одной из лестничных клеток обнаружили молодого человека. Он был с ног до головы перепачкан кровью. Юноша оказался студентом второго курса Саратовской юридической академии (СГЮА).
Следователи говорят, что подозреваемый и жертва были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах. По версии следствия, в июле 2019 года юноша одолжил девушке деньги. Затем он потребовал вернуть долг, однако девушка не реагировала.
«20 сентября 2019 года в вечернее время он подкараулил ее в подъезде дома и нанес множественные удары ножом по всему телу. От полученных ранений девушка скончалась на месте», — сказано в сообщении саратовского управления СКР.
РенТВ приводит иную версию. Около месяца назад Екатерина была в гостях у подозреваемого вместе со своими друзьями. В тот день у Евгения из кошелька пропали деньги. Подозрение молодого человека пало на девушку.
Журналисты приводят переписку 18-летнего подозреваемого Евгения с убитой Екатериной Г.
«Ты вытащила у меня из кошелька 2300, в моей же хате (именно так я это вижу). Затем я тебя спокойно попросил вернуть долг, надеясь, что у тебя есть совесть, на что ты не удосужилась ответить даже одним словом. Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально жить после такого», — написал студент.
Он предупредил девушку, что она не сможет «просто отмахнуться и это „последнее предупреждение“.
»Ты должна понимать, что для меня это не копейки, и за свой поступок тебе ответить придется кровью, во что бы это мне ни обошлось. Подумай о себе, своей жизни, о своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?» — написал подозреваемый за несколько недель до трагедии.
Арбат районного значения
Комментарии83
Криминал , Происшествия , СКР , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому7
На Украине анонсировали новый план по обороне
На Украине анонсировали новый план по обороне102
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции95
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе57
Шойгу назвал главную угрозу России
Шойгу назвал главную угрозу России167
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
04:56
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение