Была должна. Девушку убили в подъезде из-за 2 тыс. рублей

Появились подробности жестокого убийства в Саратове , где студент-юрист нанес 134 удара ножом девушке из-за долга в 2300 рублей.

Изуродованный труп девушки нашли 20 сентября в подъезде многоэтажки на улице Вишневой. Ей нанесли 134 удара ножом.

По подозрению в преступлении задержан 18-летний местный житель. Как сообщает «Версия-Саратов» со ссылкой на источник, полицейские начали поквартирный обход и на одной из лестничных клеток обнаружили молодого человека. Он был с ног до головы перепачкан кровью. Юноша оказался студентом второго курса Саратовской юридической академии (СГЮА).

Следователи говорят, что подозреваемый и жертва были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах. По версии следствия, в июле 2019 года юноша одолжил девушке деньги. Затем он потребовал вернуть долг, однако девушка не реагировала.

«20 сентября 2019 года в вечернее время он подкараулил ее в подъезде дома и нанес множественные удары ножом по всему телу. От полученных ранений девушка скончалась на месте», — сказано в сообщении саратовского управления СКР.

РенТВ приводит иную версию. Около месяца назад Екатерина была в гостях у подозреваемого вместе со своими друзьями. В тот день у Евгения из кошелька пропали деньги. Подозрение молодого человека пало на девушку.

Журналисты приводят переписку 18-летнего подозреваемого Евгения с убитой Екатериной Г.

«Ты вытащила у меня из кошелька 2300, в моей же хате (именно так я это вижу). Затем я тебя спокойно попросил вернуть долг, надеясь, что у тебя есть совесть, на что ты не удосужилась ответить даже одним словом. Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально жить после такого», — написал студент.

Он предупредил девушку, что она не сможет «просто отмахнуться и это „последнее предупреждение“.