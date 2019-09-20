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Сотрудников спецсвязи расстреляли на вокзале 

Рамблер + ещё 11 30 минут назад
Сотрудников спецсвязи расстреляли на вокзале
Фото: ТАСС
На железнодорожной станции Брянск-Орловский неизвестные застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Преступление было совершено в ночь на 20 сентября. Двое сотрудников службы, специализирующейся на доставке почтовых отправлений, получили тяжелые ранения и скончались до приезда скорой помощи. Обе жертвы были ранены в голову.
По данным агентства, погибшие были сотрудниками железнодорожного вокзала Брянск-1.
Информацию об убийстве ТАСС подтвердили в управлении МВД по Брянской области. В полиции заявили, что нападение на сотрудников службы было совершено на их рабочем месте в офисе.
Gorod-tv.com уточняет, что тела мужчин обнаружил дежурный по вокзалу. Жертвы дежурили в закрытом помещении для спецсвязи. По регламенту, они должны связываться с сотрудниками вокзала каждые три часа. Когда очередного звонка не поступило, дежурный отправился проверить помещение. На окне возле входа он заметил следы крови и вызвал оперативные службы.
Полиция начала розыск убийц.
Как сообщает портал «Брянские новости», после убийства из помещения спецсвязи пропали 7,5 миллиона рублей.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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