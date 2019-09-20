Сотрудников спецсвязи расстреляли на вокзале

На железнодорожной станции Брянск-Орловский неизвестные застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Преступление было совершено в ночь на 20 сентября. Двое сотрудников службы, специализирующейся на доставке почтовых отправлений, получили тяжелые ранения и скончались до приезда скорой помощи. Обе жертвы были ранены в голову.

По данным агентства, погибшие были сотрудниками железнодорожного вокзала Брянск-1.

Информацию об убийстве ТАСС подтвердили в управлении МВД по Брянской области. В полиции заявили, что нападение на сотрудников службы было совершено на их рабочем месте в офисе.

Gorod-tv.com уточняет , что тела мужчин обнаружил дежурный по вокзалу. Жертвы дежурили в закрытом помещении для спецсвязи. По регламенту, они должны связываться с сотрудниками вокзала каждые три часа. Когда очередного звонка не поступило, дежурный отправился проверить помещение. На окне возле входа он заметил следы крови и вызвал оперативные службы.

Полиция начала розыск убийц.