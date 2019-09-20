«Били шокером и душили»: пытки оценили условным сроком

«Били шокером и душили»: полицейских, пытавших задержанных, осудили условно

Трое полицейских из Бурятии , пытавшие в отделе задержанных, получили условные сроки. Суд первой инстанции приговорил их реальному лишению свободы, однако Верховный суд республики отменил вердикт, отправив дело на новое рассмотрение. Тем временем в Улан-Удэ завершается громкий процесс против других оперативников. По версии следствия, в ходе допроса у них в отделе скончался подросток: его скрутили "ласточкой", а на голову надели противогаз. РИА Новости разбирается в обстоятельствах произошедшего и судебных перспективах.

Допрос с пристрастием

Осенью 2016-го в городе Закаменске двое пробрались на склад с кедровыми шишками. Связали охранника, забрали несколько мешков с орехами и скрылись. Местный отдел полиции возбудил уголовное дело, а оперативники первым делом допросили сторожа Евгения Баландина.

Хотя на грабителях были маски, в одном из них свидетель опознал родного брата Николая, о чем сразу сообщил сотрудникам уголовного розыска. Уже на следующее утро Баландина и его подельника Дмитрия Рабжаева задержали.

Через пару часов они сознались в краже и показали, где спрятали машину с похищенными орехами. Вроде бы преступление раскрыто, однако полицейские продолжили допрос с пристрастием.

"Оперативник Владимир Базарсадаев, который весит около ста килограммов, подкидывал задержанных вверх и со всей силы бросал на пол, — рассказывает РИА Новости адвокат одного из потерпевших Роман Сукачев. — Также их били электрошокером, надевали на голову пакеты, распыляли в лицо спрей из баллончика, водили туалетным ершиком по лицу, душили руками и просто избивали".

Возможно, о пытках так никто бы и не узнал, но Баландин с Рабжаевым попали в больницу. У первого диагностировали множественные гематомы, у второго — переломы двух ребер, одно из которых проткнуло легкое. Причинами этих травм заинтересовались сотрудники службы собственной безопасности республиканского МВД . Вскоре задержали начальника районного отделения уголовного розыска Эрдема Хажитова и двух его подчиненных — Давида Абрамова и того самого Базарсадаева.

"Слишком мягкое наказание"

Возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". В мае 2018-го Закаменский районный суд приговорил полицейских к четырем годам колонии. Те вины не признали и обжаловали вердикт. Верховный суд Бурятии вернул дело на новое рассмотрение. Повторный приговор оказался менее суровым: четыре года условно. Подсудимым также запретили работать в правоохранительных органах в течение двух — двух с половиной лет.

"Мы считаем, что это слишком мягкое наказание, и будем добиваться реального лишения свободы, — говорит РИА Новости адвокат Рабжаева Виктор Лапердин. — Так же намерены поступить и представители прокуратуры".

Что касается Баландина и Ражбаева, то за кражу кедровых орехов суд назначил им условные сроки, однако Николай из-за систематических нарушений условий и порядка отбывания наказания все же отправился в колонию. Судьба его брата трагична: через несколько дней после задержания он покончил с собой. И хотя судебные медики не обнаружили на теле следов пыток, адвокаты уверены, что на допросе сторожа тоже сильно избили.

"На мой взгляд, пережитые унижения и подтолкнули его к суициду, — заключает Лапердин. — Тем более что родственники видели у него на ноге большую гематому".

"Ласточка" и противогаз

В июне 2016-го в ОВД по Железнодорожному району Улан-Удэ доставили 17-летнего Никиту Кобелева , подозреваемого в серии мелких краж.

"Мой сын ни в чем не признался, за что его сильно избили, — объясняет РИА Новости мать подростка Марина Колодина. — Один из оперативников — по фамилии Павлов — попросил коллег выйти покурить, а сам остался с Никитой наедине. Надел ему на голову противогаз, связал "ласточкой", сел сверху и стал перекрывать воздух. Потом судмедэксперт, проводивший вскрытие, сказал мне, что смерть наступила из-за попадания в легкие рвотных масс".

Поняв, что задержанный мертв, полицейские погрузили тело в машину, отвезли в больницу и, оставив его в приемном покое, уехали.

"К тому времени я уже знала, что сын задержан, но дежурный почему-то отрицал, что Никита находился у них в отделе, — продолжает Колодина. — Я написала заявление о пропаже, а спустя пару часов мне позвонил следователь и попросил приехать в больницу с документами сына. Там он стал задавать вопросы, но я отказалась отвечать и потребовала немедленной встречи с Никитой".

Только тогда медбрат по указанию сотрудника СК отвел ее в приемный покой, где на каталке лежал мертвый подросток.

"Сначала мне сообщили, что полицейские отпустили сына после допроса, а потом случайно заметили его на улице. Якобы Никите было плохо, оперативники посадили его в машину и отвезли в больницу, — говорит мать погибшего. — Потом заявили, что сын сбежал во время следственного эксперимента. Прыгал по гаражам, падал, потому и получил множественные синяки и ссадины".

По словам адвоката, полицейские также пытались переложить вину за гибель подростка на омоновцев, принимавших участие в задержании.

"Местные следователи не нашли состава преступления в действиях оперативников. Но когда в прессе поднялась большая шумиха, дело все же возбудили, — вспоминает адвокат. — Хотя с самого начала все это было незаконным — полицейские не имели права допрашивать подростка без адвоката и родителей".

В итоге уголовное дело об убийстве переквалифицировали в "Превышение должностных полномочий", а расследование поручили сотрудникам центрального аппарата СК. Одним из доказательств стала видеозапись, где полицейские приносят тело в приемный покой.

Обвинения предъявили пятерым сотрудникам: Манибадраеву, Олоктонову, Павлову, Плотникову и Смолину.

"После случившегося из органов внутренних дел уволили только Павлова, остальные продолжают работать, — отмечает Колодина. — Вины никто не признает, на судебных заседаниях все ведут себя нагло и вызывающе".

Следствие шло два года, и летом 2018-го материалы дела передали в Верховный суд региона, где скоро должны начаться прения сторон.

Добавим, что в пресс-службе МВД по Республике Бурятии не смогли оперативно проинформировать РИА Новости, кто из подсудимых уволен из органов, а кто нет. Представители полиции сослались на сильную занятость.