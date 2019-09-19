В Рязани избили молодого человека ради 300 рублей

В центре Рязани избили молодого человека ради 300 рублей

Инцидент произошёл поздно вечером на улице Урицкого. Мужчина побил 23-летнего рязанца и отнял у него сумку, в которой лежали документы и 300 рублей. Полицейским пострадавший пояснил, что нападавшего он видел незадолго до происшествия — он выпивал прямо на улице. На месте происшествия полицейские нашли пустую бутылку из-под коньяка.

Благодаря этому удалось установить злоумышленника. Им оказался 30-летний рязанец, его задержали. Ранее мужчина был судим за причинение вреда здоровью и грабёж. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.