Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова , расстрелявшего своих коллег, после того, как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке. По неофициальной информации, Смирнов занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно.

За старшим прапорщиком и другими сотрудниками отделения организовали негласное наблюдение — установили скрытую спецаппаратуру в комнате, куда полицейские обычно доставляют задержанных. Отмечается, что сделанные ею записи станут основными доказательствами по делу Смирнова.

В день, когда произошла стрельба, старший прапорщик остановил на платформе «Рязанского проспекта» пассажира и попросил его предъявить документы. У мужчины их не оказалось, в связи с чем Смирнов предложил задержанному отпустить его за две тысячи рублей и пачку сигарет, говорится в материале.

Зафиксировав это, офицеры УСБ остановили на улице предполагаемого взяткодателя и допросили его. После этого один из силовиков остался с пассажиром, а двое других пошли к Смирнову. Зайдя в комнату полиции, сотрудники Управления попросили прапорщика показать им пачку сигарет и деньги, полученные в качестве взятки. Неожиданно Смирнов достал из кармана пистолет и выстрелил в старшего лейтенанта Максима Веялко, тяжело ранив его в грудь. Затем злоумышленник навел оружие на подполковника Алексея Лимонова и приказал ему лечь на пол. Пока Смирнов разбирался с ним, Веялко бросился к выходу из комнаты. Прапорщик выстрелил в Лимонова, а затем побежал за уходящим лейтенантом и выпустил пулю в него. Веялко смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер.

В это время Смирнов вернулся в комнату полиции к Лимонову и выстрелил в него еще несколько раз. Пока злоумышленник вставлял в пистолет запасную обойму, третий сотрудник УСБ вызвал на место ЧП полицейских и медиков. Комнату, где произошла перестрелка, заблокировали, предложив злоумышленнику сдаться. Однако дверь группе захвата открыл не Смирнов, а один из его сослуживцев, который во время инцидента находился внутри и не пытался помешать коллеге.

Раненный в перестрелке Лимонов сейчас находится в больнице. По данным «Интерфакса», полицейский получил ранение в шею и живот, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Подозреваемый доставлен в следственное подразделение для допроса.