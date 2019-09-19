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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того, как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке. По неофициальной информации, Смирнов занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно.
За старшим прапорщиком и другими сотрудниками отделения организовали негласное наблюдение — установили скрытую спецаппаратуру в комнате, куда полицейские обычно доставляют задержанных. Отмечается, что сделанные ею записи станут основными доказательствами по делу Смирнова.
В день, когда произошла стрельба, старший прапорщик остановил на платформе «Рязанского проспекта» пассажира и попросил его предъявить документы. У мужчины их не оказалось, в связи с чем Смирнов предложил задержанному отпустить его за две тысячи рублей и пачку сигарет, говорится в материале.
Зафиксировав это, офицеры УСБ остановили на улице предполагаемого взяткодателя и допросили его. После этого один из силовиков остался с пассажиром, а двое других пошли к Смирнову. Зайдя в комнату полиции, сотрудники Управления попросили прапорщика показать им пачку сигарет и деньги, полученные в качестве взятки. Неожиданно Смирнов достал из кармана пистолет и выстрелил в старшего лейтенанта Максима Веялко, тяжело ранив его в грудь. Затем злоумышленник навел оружие на подполковника Алексея Лимонова и приказал ему лечь на пол. Пока Смирнов разбирался с ним, Веялко бросился к выходу из комнаты. Прапорщик выстрелил в Лимонова, а затем побежал за уходящим лейтенантом и выпустил пулю в него. Веялко смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер.
В это время Смирнов вернулся в комнату полиции к Лимонову и выстрелил в него еще несколько раз. Пока злоумышленник вставлял в пистолет запасную обойму, третий сотрудник УСБ вызвал на место ЧП полицейских и медиков. Комнату, где произошла перестрелка, заблокировали, предложив злоумышленнику сдаться. Однако дверь группе захвата открыл не Смирнов, а один из его сослуживцев, который во время инцидента находился внутри и не пытался помешать коллеге.
Раненный в перестрелке Лимонов сейчас находится в больнице. По данным «Интерфакса», полицейский получил ранение в шею и живот, его состояние оценивается как тяжелое.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Подозреваемый доставлен в следственное подразделение для допроса.
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Криминал , Видео , Происшествия , Алексей Смирнов , Алексей Лимонов , СКР , МВД , Москва
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