Установлены обстоятельства стрельбы в метро Москвы

По данным источников издания, Смирнов попал в поле зрения сотрудников Управления собственной безопасности после того, как один из его коллег по УВД на Московском метрополитене попался на небольшой взятке. Смирнова заподозрили в том, что он занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на незначительных нарушениях.

За старшим прапорщиком и другими сотрудниками отделения было организовано негласное наблюдение. В день убийства прапорщик на платформе станции «Рязанский проспект» остановил гражданина, попросив его предъявить документы. У него их не оказалось и, поторговавшись с пассажиром, полицейский согласился отпустить его за 2 тысячи рублей и пачку сигарет, которую тот отдал, положив в нее деньги.

Зафиксировавшие это офицеры УСБ уже на улице перехватили предполагаемого взяткодателя, один из полицейских остался с пассажиром, а двое других пошли в комнату полиции. После того как сотрудники УСБ представились прапорщику Смирнову, тот неожиданно выхватил из кармана пистолет и выстрелил в старшего лейтенанта Максима Веялко, тяжело ранив его. Затем прапорщик навел пистолет на замначальника отдела УСБ подполковника Алексея Лимонова , приказав ему лечь на пол. После того, как раненный Веялко бросился к выходу из комнаты, Смирнов погнался за ним, по пути выстрелив в Лимонова, говорится в статье.

Источники издания рассказали, Максима Веялко получил два тяжелых ранения и умер на выходе из метро. Смирнов вернулся в комнату полиции и расстрелял Алексея Лимонова.

К тому времени третий сотрудник УСБ вызвал на место происшествия своих коллег и врачей. Комнату блокировали, предложив Смирнову сдаться. Однако дверь группе захвата открыл не прапорщик, а один из его сослуживцев, который во время инцидента находился внутри и не пытался помешать коллеге.

Смирнову грозит наказание вплоть до пожизненного. Давая показания, он заявил, что открыл огонь, потому что «не хотел сидеть». Есть также данные, что прапорщик пожаловался на тяжелые условия службы и небольшую зарплату, отмечается в статье.

Источники издания также не исключили, что у Смирнова могли возникнуть проблемы и психиатрического характера и он «мог открыть стрельбу не только по сотрудникам полиции, но и по обычным пассажирам».