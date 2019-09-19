Чиновника Минкультуры арестовали за кражу 20 млн рублей

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября", — огласила постановление судья Наталья Дударь.

Защита после оглашения сообщила ТАСС, что обжалует арест в Московском городском суде в течение трех суток.

17 сентября правоохранительные органы задержали Мосолова, экс-главу департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова , гендиректора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО "Сфера" Сергея Семикова. В тот же день им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Цветнов в настоящее время является руководителем управления культурного наследия ФАУ "Роскапстрой". Вину никто из них не признает.

О деле

По словам адвоката чиновника Сергея Скрехина, его подзащитный являлся свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и давал показания в рамках этого дела в октябре прошлого года.

"После соединения старого и нового дел (новое дело возбуждено 16 сентября этого года — прим. ТАСС) они фактически стали фигурантами одного дела", — сказал корреспонденту ТАСС защитник, уточнив, что старое уголовное дело было возбуждено в отношении Пирумова в феврале 2018 года.

По словам адвоката, хищения бюджетных средств связаны с реконструкцией Соловецкого монастыря в 2011-2016 годах. Все обвиняемые проходят по делу о хищении с пятью эпизодами мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей.

По одному из пяти эпизодов хищения бюджетных средств проходит Магдеева, которая, по версии следствия, является гендиректором ООО "Смартфинанс", ставшего победителем конкурса в рамках реконструкции Соловецкого монастыря. Всем фигурантам дела в четверг избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия — до 12 ноября.

Кроме того, в суде стало известно, что в деле есть пятый фигурант, который скрылся от следствия, покинув пределы РФ.

Позиции сторон

Следователь настаивал в суде на аресте обвиняемых в связи с тем, что они имеют обширные связи и могут оказать давление на свидетелей. "В ходе проведения следственных действий по месту жительства у Цветнова были изъяты 25 млн рублей и дорогостоящие украшения, которые им не могли быть приобретены на законные доходы", — отметил представитель СК. По его словам, показания, изобличающие Мосолова в причастности к инкриминируемым преступлениям, дал его подчиненный, который заявил, что чиновник просил его сфальсифицировать определенные документы.

В свою очередь прокуратура выступила против ареста в отношении всех обвиняемых.

"Несмотря на тяжесть предъявленных Мосолову обвинений, прошу избрать ему домашний арест", — сказала прокурор.

Защита всех фигурантов дела просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например, домашний арест или залог, отметив, что обвиняемые активно сотрудничают со следствием.

"У меня в отделе была выемка документов два раза в этом году, и все что нужно, было изъято следствием с рабочих компьютеров и у меня дома", — подчеркнул Мосолов, попросив отправить его под домашний арест.

Министерство культуры РФ дало положительную характеристику работе Мосолова. В подписанной замминистра характеристике, которая была представлена суду в четверг его адвокатом, говорится, что 36-летний чиновник неоднократно был отмечен благодарностями министра, комитета Госдумы по культуре, в том числе за добросовестное исполнение служебных обязанностей, ведомственной медалью, зарекомендовал себя грамотным, ответственным специалистом.

В характеристике также говорится, что Мосолов работает на разных должностях в министерстве с 2005 года, при его участии в 2017 году впервые была разработана комплексная концепция сохранения памятников деревянного зодчества и включения их в культурный оборот, рассчитанная до 2025 года, она была одобрена Минкультуры и "уже начата ее реализация".