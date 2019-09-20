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В полиции рассказали о погибшем в московском метро сотруднике 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Коллеги рассказали об убитом полицейском
Фото: globallookpress.com
Старший лейтенант полиции Максим Веялко, погибший от огнестрельных ранений 18 сентября на станции метро "Рязанский проспект", работал в отделе собственной безопасности УВД на Московском метрополитене с 2018 года, а до этого — 5 лет оперуполномоченным отделения уголовного розыска, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Оперуполномоченный по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Максим Веялко свою служебную деятельность начал в 2013 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска 9 отдела полиции УВД на Московском метрополитене, в 2018 году назначен на должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД", — говорится в сообщении пресс-службы.
Погибшего в столичном главке назвали "профессионалом своего дела".
"За короткое время он стал профессионалом своего дела, зарекомендовал себя честным, добросовестным сотрудником, являя своим примером образец настоящего полицейского, готового всегда прийти на помощь людям, не щадя своей жизни", — рассказали в ведомстве.
В пятницу с погибшим простились в храме Тихвинской Иконы Божией Матери в столице. Почтить память и выразить соболезнования родным и близким полицейского пришли руководители столичного Главка и структурных подразделений ведомства, сослуживцы, а также ветераны УВД.
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , Москва
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