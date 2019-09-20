В упор: видео расстрела полицейских

18 сентября Смирнов на станции метро Москвы «Рязанский проспект» отнял паспорт у гражданина Киргизии, потребовал две тысячи за его возврат, приказал купить пачку одноразовых бумажных платков, вложить деньги туда и передать ему.

Киргиз так и поступил, получил документ назад, а затем дал показания о произошедшем сотрудникам УСБ Максиму Веялко и Алексею Лимонову.

Те пришли с понятыми в комнату полиции, где находился Смирнов, и попросили его опустошить карманы. Среди прочего он вытащил пачку платков со взяткой. Несколько мгновений спустя прапорщик выхватил пистолет и открыл огонь по коллегам.

Лимонов сделал попытку разоружить Смирнова, получил пять пуль и сейчас находится в больнице. Веялко скончался и будет сегодня похоронен.

Стрелка винят в посягательстве на жизнь двоих сотрудников правоохранительного органа и двух эпизодах получения взятки. Ранее платки с деньгами он потребовал у гражданки Филиппин на станции «Баррикадная». Это было установлено по записям камер наблюдения.